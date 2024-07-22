В Екатеринбурге начали судить авторитета, стрелявшего в центре города. Фото

22 июля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Александру Дискову вменяют пять статей Уголовного кодекса РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела криминального авторитета Александра Дискова по прозвищу Фартовый (свою связь с преступным миром отрицает), которому вменяют угрозу убийством, уничтожение имущества и еще три статьи УК РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Дискова задержали в ноябре прошлого года. Это произошло после конфликта у клуба на ул. Радищева. Там, по версии следствия, он расстрелял Cadillac Escalade и избил оппонентов. Его друзья заявляли URA.RU, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Сначала Фартового заключили под стражу, позднее меру пресечения смягчили и перевели его под домашний арест, а после под подписку о невыезде. Но он, по словам гособвинителя, нарушил установленный порядок. Так в деле появилась статья — «Уклонение от отбывания ограничения свободы». Кроме того, ему вменили незаконное ношение оружия и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. «Совершенно определенно я не признаю вину в незаконном [хранении] оружия. В остальном — вину признаю. Екатеринбург я действительно покидал (он был в ОАЭ — прим. ред.). Но у меня есть законные обоснования этому. <…> Мне пришлось повредить автомобиль, но считаю, что я был в состоянии обороны. <…> Я прошу прощения у [потерпевшего] Каримова», — заявил в суде Дисков. Разбирательство было перенесено на август по просьбе адвоката потерпевших. В следующий раз их допросят в суде. Фартового называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Он отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок отсидел за «Причинение тяжких телесных повреждений». Сейчас занимается благотворительностью. Например, организовал детям из центра «Отрада» поездку на матч ФК «Урал» и отправлял 22 тонны воды в качестве гуманитарной помощи в Орск, который в апреле затопило. Также известно, что Дисков участвовал в российской спецоперации на Украине. Адвокат Максим Стафилов (слева) и Александр Дисков Фото: Илья Московец © URA.RU Александр Дисков внимательно слушал государственного обвинителя Фото: Илья Московец © URA.RU Потерпевший Каримов Фото: Илья Московец © URA.RU Дисков принес извинения потерпевшему Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела криминального авторитета Александра Дискова по прозвищу Фартовый (свою связь с преступным миром отрицает), которому вменяют угрозу убийством, уничтожение имущества и еще три статьи УК РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Дискова задержали в ноябре прошлого года. Это произошло после конфликта у клуба на ул. Радищева. Там, по версии следствия, он расстрелял Cadillac Escalade и избил оппонентов. Его друзья заявляли URA.RU, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Сначала Фартового заключили под стражу, позднее меру пресечения смягчили и перевели его под домашний арест, а после под подписку о невыезде. Но он, по словам гособвинителя, нарушил установленный порядок. Так в деле появилась статья — «Уклонение от отбывания ограничения свободы». Кроме того, ему вменили незаконное ношение оружия и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. «Совершенно определенно я не признаю вину в незаконном [хранении] оружия. В остальном — вину признаю. Екатеринбург я действительно покидал (он был в ОАЭ — прим. ред.). Но у меня есть законные обоснования этому. <…> Мне пришлось повредить автомобиль, но считаю, что я был в состоянии обороны. <…> Я прошу прощения у [потерпевшего] Каримова», — заявил в суде Дисков. Разбирательство было перенесено на август по просьбе адвоката потерпевших. В следующий раз их допросят в суде. Фартового называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Он отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок отсидел за «Причинение тяжких телесных повреждений». Сейчас занимается благотворительностью. Например, организовал детям из центра «Отрада» поездку на матч ФК «Урал» и отправлял 22 тонны воды в качестве гуманитарной помощи в Орск, который в апреле затопило. Также известно, что Дисков участвовал в российской спецоперации на Украине.