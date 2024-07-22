В Екатеринбурге начали судить авторитета, стрелявшего в центре города. Фото

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Первое судебное заседание по делу Александра «Фартового» Дискова. Екатеринбург , дисков александр
Александру Дискову вменяют пять статей Уголовного кодекса РФ Фото:

В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела криминального авторитета Александра Дискова по прозвищу Фартовый (свою связь с преступным миром отрицает), которому вменяют угрозу убийством, уничтожение имущества и еще три статьи УК РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Дискова задержали в ноябре прошлого года. Это произошло после конфликта у клуба на ул. Радищева. Там, по версии следствия, он расстрелял Cadillac Escalade и избил оппонентов. Его друзья заявляли URA.RU, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Сначала Фартового заключили под стражу, позднее меру пресечения смягчили и перевели его под домашний арест, а после под подписку о невыезде. Но он, по словам гособвинителя, нарушил установленный порядок. Так в деле появилась статья — «Уклонение от отбывания ограничения свободы». Кроме того, ему вменили незаконное ношение оружия и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Совершенно определенно я не признаю вину в незаконном [хранении] оружия. В остальном — вину признаю. Екатеринбург я действительно покидал (он был в ОАЭ — прим. ред.). Но у меня есть законные обоснования этому. <…> Мне пришлось повредить автомобиль, но считаю, что я был в состоянии обороны. <…> Я прошу прощения у [потерпевшего] Каримова», — заявил в суде Дисков. Разбирательство было перенесено на август по просьбе адвоката потерпевших. В следующий раз их допросят в суде.

Фартового называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Он отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок отсидел за «Причинение тяжких телесных повреждений». Сейчас занимается благотворительностью. Например, организовал детям из центра «Отрада» поездку на матч ФК «Урал» и отправлял 22 тонны воды в качестве гуманитарной помощи в Орск, который в апреле затопило. Также известно, что Дисков участвовал в российской спецоперации на Украине.

Первое судебное заседание по делу Александра «Фартового» Дискова. Екатеринбург
Адвокат Максим Стафилов (слева) и Александр Дисков
Фото:
Первое судебное заседание по делу Александра «Фартового» Дискова. Екатеринбург
Александр Дисков внимательно слушал государственного обвинителя
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Первое судебное заседание по делу Александра «Фартового» Дискова. Екатеринбург
Потерпевший Каримов
Фото:
Первое судебное заседание по делу Александра «Фартового» Дискова. Екатеринбург
Дисков принес извинения потерпевшему
Фото:

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В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела криминального авторитета Александра Дискова по прозвищу Фартовый (свою связь с преступным миром отрицает), которому вменяют угрозу убийством, уничтожение имущества и еще три статьи УК РФ. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Дискова задержали в ноябре прошлого года. Это произошло после конфликта у клуба на ул. Радищева. Там, по версии следствия, он расстрелял Cadillac Escalade и избил оппонентов. Его друзья заявляли URA.RU, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Сначала Фартового заключили под стражу, позднее меру пресечения смягчили и перевели его под домашний арест, а после под подписку о невыезде. Но он, по словам гособвинителя, нарушил установленный порядок. Так в деле появилась статья — «Уклонение от отбывания ограничения свободы». Кроме того, ему вменили незаконное ношение оружия и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. «Совершенно определенно я не признаю вину в незаконном [хранении] оружия. В остальном — вину признаю. Екатеринбург я действительно покидал (он был в ОАЭ — прим. ред.). Но у меня есть законные обоснования этому. <…> Мне пришлось повредить автомобиль, но считаю, что я был в состоянии обороны. <…> Я прошу прощения у [потерпевшего] Каримова», — заявил в суде Дисков. Разбирательство было перенесено на август по просьбе адвоката потерпевших. В следующий раз их допросят в суде. Фартового называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Он отбывал наказание по тяжким статьям. Крайний срок отсидел за «Причинение тяжких телесных повреждений». Сейчас занимается благотворительностью. Например, организовал детям из центра «Отрада» поездку на матч ФК «Урал» и отправлял 22 тонны воды в качестве гуманитарной помощи в Орск, который в апреле затопило. Также известно, что Дисков участвовал в российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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