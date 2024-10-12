Построение спецподразделения «Ахмат» и сын главы Чечни попали на видео Кадырова

Спецподразделение «Ахмата» провело построение в селе «Ахмат-Юрт», в котором принял участие Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, он также занимает пост начальника службы его безопасности. Соответствующее видео с места событий опубликовал глава региона.
«Начальник службы безопасности главы ЧР Адам Кадыров провел построение личного состава курируемого им специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР „Ахмат“... Он также передал личному составу служебные автомобили», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале и опубликовал видео.
Ранее появились кадры отправки войск «Ахмата» в зону СВО. Видео с места событий также публиковал Кадыров.
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