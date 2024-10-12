Авторитет на Porsche сбежал после жесткого ДТП в центре Екатеринбурга. Фото

Водитель Porsche скрылся с места аварии в центре Екатеринбурга

13 октября 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Авария с участием Porsche произошла этой ночью на улице Малышева (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель Porsche Panamera сбежал после жесткой аварии на улице Малышева в центре Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По некоторым данным, сбежавшим водителем мог быть авторитетный бизнесмен Александр Дисков (Фартовый). «В результате ДТП три человека, водитель Hyundai, мужчина 1994 года рождения, его пассажирка, женщина 1990 г. р. и пассажир Porsche, мужчина 1995 г. р., доставлены в Городскую клиническую больницу №24 с травмами различной степени тяжести. Водитель Porsche с места ДТП скрылся, в настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции», — говорится в сообщении. По информации ГАИ, водитель Hyundai при перестроении в левый ряд не уступил Porsche из-за чего и произошла авария. Сотрудники полиции назначили проверку по факту ДТП. Инцидент произошел этой ночью на улице Малышева. В результате аварии Porsche Panamera разбился вдребезги, а Hyundai Sonata отлетела в дерево. О погибших не сообщалось. За рулем элитной иномарки, возможно, находился авторитетный бизнесмен Александр Дисков, которого называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о драке со стрельбой у клуба на улице Радищева, которая произошла в ноябре 2023-го. Porsche разбился вдребезги telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель Porsche Panamera сбежал после жесткой аварии на улице Малышева в центре Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По некоторым данным, сбежавшим водителем мог быть авторитетный бизнесмен Александр Дисков (Фартовый). «В результате ДТП три человека, водитель Hyundai, мужчина 1994 года рождения, его пассажирка, женщина 1990 г. р. и пассажир Porsche, мужчина 1995 г. р., доставлены в Городскую клиническую больницу №24 с травмами различной степени тяжести. Водитель Porsche с места ДТП скрылся, в настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции», — говорится в сообщении. По информации ГАИ, водитель Hyundai при перестроении в левый ряд не уступил Porsche из-за чего и произошла авария. Сотрудники полиции назначили проверку по факту ДТП. Инцидент произошел этой ночью на улице Малышева. В результате аварии Porsche Panamera разбился вдребезги, а Hyundai Sonata отлетела в дерево. О погибших не сообщалось. За рулем элитной иномарки, возможно, находился авторитетный бизнесмен Александр Дисков, которого называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о драке со стрельбой у клуба на улице Радищева, которая произошла в ноябре 2023-го.