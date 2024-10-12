12 октября 2024
11 октября 2024

Заморозки в Кургане побили рекорд октября 1976 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Челябинск, пенсионер, холод, зима, погода, прохожий, климат, мороз
Температура воздуха опустилась до -10 градусов Фото:

В Кургане ночью 13 октября заморозки составили -10 градусов и побили рекорд 1976 года, когда температура опустилась до -8,8 градусов. Прогноз опубликован Курганским ЦГМС.

«Курган, 13 октября. Температура ночью: до -10 градусов», — сообщили на сайте ЦГМС. В открытых источниках указано, что в 1976 году заморозки составили -8,8 градусов.

Сообщалось, что в конце недели в Курганской области могут усилиться морозы. Температура воздуха ночью местами будет достигать 16 градусов ниже нуля.

В 1976 году 13 октября температура воздуха опустилась до -8,8 градусов
В 1976 году 13 октября температура воздуха опустилась до -8,8 градусов

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В Кургане ночью 13 октября заморозки составили -10 градусов и побили рекорд 1976 года, когда температура опустилась до -8,8 градусов. Прогноз опубликован Курганским ЦГМС. «Курган, 13 октября. Температура ночью: до -10 градусов», — сообщили на сайте ЦГМС. В открытых источниках указано, что в 1976 году заморозки составили -8,8 градусов. Сообщалось, что в конце недели в Курганской области могут усилиться морозы. Температура воздуха ночью местами будет достигать 16 градусов ниже нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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