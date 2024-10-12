Заморозки в Кургане побили рекорд октября 1976 года

Температура воздуха опустилась до -10 градусов
В Кургане ночью 13 октября заморозки составили -10 градусов и побили рекорд 1976 года, когда температура опустилась до -8,8 градусов. Прогноз опубликован Курганским ЦГМС.
«Курган, 13 октября. Температура ночью: до -10 градусов», — сообщили на сайте ЦГМС. В открытых источниках указано, что в 1976 году заморозки составили -8,8 градусов.
Сообщалось, что в конце недели в Курганской области могут усилиться морозы. Температура воздуха ночью местами будет достигать 16 градусов ниже нуля.
В 1976 году 13 октября температура воздуха опустилась до -8,8 градусов
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