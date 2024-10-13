«Мышеловка для призывников»: ВСУ заманивали людей бесперебойным интернетом

ТАСС: ВСУ используют «пункты несокрушимости» для мобилизации людей

13 октября 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

На Украине ВСУ организуют пункты с бесперебойным интернетом, чтобы собирать гражданских и отправлять их на фронт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беженец из Угледара рассказал, что ВСУ организовали в городе так называемый «пункт несокрушимости», где жители могли воспользоваться стабильным интернетом. Однако, по словам эвакуированного, таким образом украинские военные следили за тем, кто туда приходил и затем забирали их для мобилизации. «Поставили антенну спутниковую, роутер свой. Это вот этот „пункт несокрушимости“. На соседней девятиэтажке сидел военный и в течение недели он фиксировал, кто туда ходит, сколько [человек] сидят там. И в тот момент, когда вся эта банда с этими интернетами сидела, — вот почему я и сказал, что сделали мышеловку, — заходят, всех собирают, кто там был, начинают проверять и всех забирают», — рассказал очевидец в разговоре с журналистами. Его слова приводит ТАСС. Беженец добавил, что такие пункты имеются в различных районах Украины. По его словам, изначально эти объекты создавались для оказания гражданским медицинской помощи и информационной поддержки. Однако по итогу объекты стали площадкой для проведения рейдов для массовой мобилизации, уточнил он. Жители Угледара также рассказали журналистам, что ВСУ сгоняли жителей с их собственных жилищ. Также, со слов очевидцев, были случаи расстрела гражданских, если те пытались оказывать сопротивление. Угледар был освобожден от ВСУ 1 октября, сообщили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беженец из Угледара рассказал, что ВСУ организовали в городе так называемый «пункт несокрушимости», где жители могли воспользоваться стабильным интернетом. Однако, по словам эвакуированного, таким образом украинские военные следили за тем, кто туда приходил и затем забирали их для мобилизации. «Поставили антенну спутниковую, роутер свой. Это вот этот „пункт несокрушимости“. На соседней девятиэтажке сидел военный и в течение недели он фиксировал, кто туда ходит, сколько [человек] сидят там. И в тот момент, когда вся эта банда с этими интернетами сидела, — вот почему я и сказал, что сделали мышеловку, — заходят, всех собирают, кто там был, начинают проверять и всех забирают», — рассказал очевидец в разговоре с журналистами. Его слова приводит ТАСС. Беженец добавил, что такие пункты имеются в различных районах Украины. По его словам, изначально эти объекты создавались для оказания гражданским медицинской помощи и информационной поддержки. Однако по итогу объекты стали площадкой для проведения рейдов для массовой мобилизации, уточнил он. Жители Угледара также рассказали журналистам, что ВСУ сгоняли жителей с их собственных жилищ. Также, со слов очевидцев, были случаи расстрела гражданских, если те пытались оказывать сопротивление. Угледар был освобожден от ВСУ 1 октября, сообщили в Минобороны РФ.