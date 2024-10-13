В Уфе произошел взрыв в квартире: пострадавшие и причина ЧП

В Уфе произошел взрыв в квартире из-за газа

13 октября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В квартире в Уфе произошел взрыв из-за газа, двое пострадали Фото: Анна Майорова © URA.RU В Уфе загорелась одна из квартир в результате взрыва газа. По предварительной версии, два человека пострадали. В настоящий момент на месте работают спасатели, продолжается эвакуация. URA.RU сообщает все, что известно о ЧП в настоящий момент. Снесло балкон и выбило стекла Взрыв квартиры в Уфе произошел в многоквартирном доме на улице Ладыгина 13/1. Пожар вспыхнул на втором этаже, отмечали журналисты. Они также сообщили, что два человека пострадали. Сейчас на месте работают спасатели, проходят мероприятия по эвакуации жильцов и тушению пожара. Как рассказали очевидцы, в результате взрыва был поврежден фасад здания, а также снесло балкон и были выбиты стекла. Причем не только в квартире, но и во всем подъезде. В МЧС Башкортостана подтвердили информацию о ЧП. Соседи заявили: виноват инвалид-пьяница Соседи хозяина квартиры, где и произошел пожар, рассказали, что тот страдает алкоголизмом. Кроме того, они рассказали, что мужчина является инвалидом. По данным МЧС, хозяин взорвавшейся квартиры выжил. «Сосед внизу — алкаш. <…> Я утром чайник поставил, жена говорит, что газом пахнет, чувствовалось, что пахнет у комнат, не на кухне. Я написал в общий чат и в газовую службу позвонили. Я за компьютер сел, жена в телефоне, все, и как рвануло! Полы подлетели», — рассказал журналистам UFA1 житель подъезда. Он подчеркнул, что хозяин квартиры, где и произошло ЧП, имеет инвалидность. Жильцы отмечали, что из квартиры неоднократно пахло газом. Также по словам некоторых, в проблемной квартире часто были слышны звуки драки. Пострадали двое По последним данным, в результате взрыва никто не погиб, но есть пострадавшие: 66-летний мужчина и 31-летняя женщина получили травмы. На месте происшествия работают 64 спасателя и задействованы 21 пожарная машина. Прокуратура также взяла ситуацию на контроль и начала проверку обстоятельств случившегося. В связи с произошедшим жильцов затронутого подъезда временно разместили в здании 64-й школы. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать всех жителей дома, отмечает Mash. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уфе загорелась одна из квартир в результате взрыва газа. По предварительной версии, два человека пострадали. В настоящий момент на месте работают спасатели, продолжается эвакуация. URA.RU сообщает все, что известно о ЧП в настоящий момент. Взрыв квартиры в Уфе произошел в многоквартирном доме на улице Ладыгина 13/1. Пожар вспыхнул на втором этаже, отмечали журналисты. Они также сообщили, что два человека пострадали. Сейчас на месте работают спасатели, проходят мероприятия по эвакуации жильцов и тушению пожара. Как рассказали очевидцы, в результате взрыва был поврежден фасад здания, а также снесло балкон и были выбиты стекла. Причем не только в квартире, но и во всем подъезде. В МЧС Башкортостана подтвердили информацию о ЧП. Соседи хозяина квартиры, где и произошел пожар, рассказали, что тот страдает алкоголизмом. Кроме того, они рассказали, что мужчина является инвалидом. По данным МЧС, хозяин взорвавшейся квартиры выжил. «Сосед внизу — алкаш. <…> Я утром чайник поставил, жена говорит, что газом пахнет, чувствовалось, что пахнет у комнат, не на кухне. Я написал в общий чат и в газовую службу позвонили. Я за компьютер сел, жена в телефоне, все, и как рвануло! Полы подлетели», — рассказал журналистам UFA1 житель подъезда. Он подчеркнул, что хозяин квартиры, где и произошло ЧП, имеет инвалидность. Жильцы отмечали, что из квартиры неоднократно пахло газом. Также по словам некоторых, в проблемной квартире часто были слышны звуки драки. По последним данным, в результате взрыва никто не погиб, но есть пострадавшие: 66-летний мужчина и 31-летняя женщина получили травмы. На месте происшествия работают 64 спасателя и задействованы 21 пожарная машина. Прокуратура также взяла ситуацию на контроль и начала проверку обстоятельств случившегося. В связи с произошедшим жильцов затронутого подъезда временно разместили в здании 64-й школы. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать всех жителей дома, отмечает Mash.