В аэропорту Челябинска произошло задымление из-за курильщика

13 октября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

В аэропорту Челябинска сработала сигнализация из-за окурка Фото: Анна Майорова © URA.RU Эвакуация пассажиров в ночь на 13 октября в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске произошла по вине курильщика. Один из пассажиров решил покурить в туалете общей зоны накопителя аэрогавани и бросил окурок в технологическую шахту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В результате брошенного окурка произошло оплавление обшивки трубы и задымление в VIP-зале. На задымление сработали противопожарные датчики», — заявляет пресс-служба ведомства. Отмечается, что рейсы из-за инцидента отменять не стали. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло около 01:30. В аэропорту прозвучала пожарная тревога и всех людей начали срочно выводить на улицу. На втором этаже аэропорта появился дым и пахло горелой проводкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эвакуация пассажиров в ночь на 13 октября в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске произошла по вине курильщика. Один из пассажиров решил покурить в туалете общей зоны накопителя аэрогавани и бросил окурок в технологическую шахту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В результате брошенного окурка произошло оплавление обшивки трубы и задымление в VIP-зале. На задымление сработали противопожарные датчики», — заявляет пресс-служба ведомства. Отмечается, что рейсы из-за инцидента отменять не стали. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло около 01:30. В аэропорту прозвучала пожарная тревога и всех людей начали срочно выводить на улицу. На втором этаже аэропорта появился дым и пахло горелой проводкой.