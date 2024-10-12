В аэропорту Челябинска произошло задымление из-за курильщика

Эвакуация пассажиров в ночь на 13 октября в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске произошла по вине курильщика. Один из пассажиров решил покурить в туалете общей зоны накопителя аэрогавани и бросил окурок в технологическую шахту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В результате брошенного окурка произошло оплавление обшивки трубы и задымление в VIP-зале. На задымление сработали противопожарные датчики», — заявляет пресс-служба ведомства. Отмечается, что рейсы из-за инцидента отменять не стали.
Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло около 01:30. В аэропорту прозвучала пожарная тревога и всех людей начали срочно выводить на улицу. На втором этаже аэропорта появился дым и пахло горелой проводкой.
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