12 октября 2024

В аэропорту Челябинска произошло задымление из-за курильщика

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В аэропорту Челябинска сработала сигнализация из-за окурка Фото:

Эвакуация пассажиров в ночь на 13 октября в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске произошла по вине курильщика. Один из пассажиров решил покурить в туалете общей зоны накопителя аэрогавани и бросил окурок в технологическую шахту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В результате брошенного окурка произошло оплавление обшивки трубы и задымление в VIP-зале. На задымление сработали противопожарные датчики», — заявляет пресс-служба ведомства. Отмечается, что рейсы из-за инцидента отменять не стали.

Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло около 01:30. В аэропорту прозвучала пожарная тревога и всех людей начали срочно выводить на улицу. На втором этаже аэропорта появился дым и пахло горелой проводкой.

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Эвакуация пассажиров в ночь на 13 октября в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске произошла по вине курильщика. Один из пассажиров решил покурить в туалете общей зоны накопителя аэрогавани и бросил окурок в технологическую шахту. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В результате брошенного окурка произошло оплавление обшивки трубы и задымление в VIP-зале. На задымление сработали противопожарные датчики», — заявляет пресс-служба ведомства. Отмечается, что рейсы из-за инцидента отменять не стали. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло около 01:30. В аэропорту прозвучала пожарная тревога и всех людей начали срочно выводить на улицу. На втором этаже аэропорта появился дым и пахло горелой проводкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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