12 октября 2024
11 октября 2024

В челябинском аэропорту эвакуировали пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, стойки регистрации, аэропорт игорь курчатов
Сигналом покинуть помещение челябинского аэропорта стала пожарная тревога Фото:

Ночью 13 октября в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске пассажиров эвакуировали на улицу. По словам очевидцев, в здании прозвучала пожарная тревога.

«ЧП произошло около 1:30. В аэропорту прозвучала пожарная тревога и всех начали срочно выводить на улицу. На втором этаже аэропорта появился дым и пахло горелой проводкой», — сообщила сайту «74.ру» одна из пассажиров.

По ее словам, людей вывели на мороз и предложили оправиться в соседнюю гостиницу. Многие из них в ожидании своего ближайшего рейса остались ждать на улице, через час всех начали запускать обратно. Дозвониться до пресс-службы аэропорта URA.RU не удалось.

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Ночью 13 октября в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске пассажиров эвакуировали на улицу. По словам очевидцев, в здании прозвучала пожарная тревога. «ЧП произошло около 1:30. В аэропорту прозвучала пожарная тревога и всех начали срочно выводить на улицу. На втором этаже аэропорта появился дым и пахло горелой проводкой», — сообщила сайту «74.ру» одна из пассажиров. По ее словам, людей вывели на мороз и предложили оправиться в соседнюю гостиницу. Многие из них в ожидании своего ближайшего рейса остались ждать на улице, через час всех начали запускать обратно. Дозвониться до пресс-службы аэропорта URA.RU не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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