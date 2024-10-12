В челябинском аэропорту эвакуировали пассажиров

13 октября 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Сигналом покинуть помещение челябинского аэропорта стала пожарная тревога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ночью 13 октября в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске пассажиров эвакуировали на улицу. По словам очевидцев, в здании прозвучала пожарная тревога. «ЧП произошло около 1:30. В аэропорту прозвучала пожарная тревога и всех начали срочно выводить на улицу. На втором этаже аэропорта появился дым и пахло горелой проводкой», — сообщила сайту «74.ру» одна из пассажиров. По ее словам, людей вывели на мороз и предложили оправиться в соседнюю гостиницу. Многие из них в ожидании своего ближайшего рейса остались ждать на улице, через час всех начали запускать обратно. Дозвониться до пресс-службы аэропорта URA.RU не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 13 октября в аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске пассажиров эвакуировали на улицу. По словам очевидцев, в здании прозвучала пожарная тревога. «ЧП произошло около 1:30. В аэропорту прозвучала пожарная тревога и всех начали срочно выводить на улицу. На втором этаже аэропорта появился дым и пахло горелой проводкой», — сообщила сайту «74.ру» одна из пассажиров. По ее словам, людей вывели на мороз и предложили оправиться в соседнюю гостиницу. Многие из них в ожидании своего ближайшего рейса остались ждать на улице, через час всех начали запускать обратно. Дозвониться до пресс-службы аэропорта URA.RU не удалось.