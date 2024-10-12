В ХМАО запустят горячая линия по защите прав участников СВО и их семей

В ХМАО по поручению заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева запустят горячую линию по защите прав участников СВО и их семей. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.
«В прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа — Югры организована работа горячей линии по вопросам защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей, оказании им мер социальной поддержки», — написали в telegram-канале надзорного органа. Горячая линия будет работать с 14 по 18 октября 2024 года.
Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО участники СВО смогут бесплатно получать помощь нотариуса. Правовое информирование участников специальной военной операции по нотариальным вопросам организовали Филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе и нотариальная палата округа.
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