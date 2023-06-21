В ХМАО участники СВО смогут бесплатно получать помощь нотариуса

Филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе и нотариальная палата округа заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает правительство Югры в соцсети.
«Филиал фонда поддержки участников СВО „Защитники Отечества“ и нотариальная палата Югры заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент палаты Христина Иконник и директор регионального филиала фонда Игорь Илык», — сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства. Соглашение предусматривает правовое информирование участников специальной военной операции по нотариальным вопросам, а также оказание бесплатной юридической помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что филиал фонда «Защитники Отечества» по Ямало-Ненецкому автономному округу заключил соглашение о взаимодействии с прокуратурой автономного округа. Документ подписан с целью укрепления сотрудничества по вопросам соблюдения, защиты и восстановления нарушенных прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей.
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