21 июня 2023

В ХМАО участники СВО смогут бесплатно получать помощь нотариуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Защитники Отечества. Тюмень , защитники отечества
Участники СВО в ХМАО смогут бесплатно получать консультации нотариусов и юридическую помощь Фото:

Филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе и нотариальная палата округа заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает правительство Югры в соцсети.

«Филиал фонда поддержки участников СВО „Защитники Отечества“ и нотариальная палата Югры заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент палаты Христина Иконник и директор регионального филиала фонда Игорь Илык», — сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства. Соглашение предусматривает правовое информирование участников специальной военной операции по нотариальным вопросам, а также оказание бесплатной юридической помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что филиал фонда «Защитники Отечества» по Ямало-Ненецкому автономному округу заключил соглашение о взаимодействии с прокуратурой автономного округа. Документ подписан с целью укрепления сотрудничества по вопросам соблюдения, защиты и восстановления нарушенных прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей.

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Филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе и нотариальная палата округа заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает правительство Югры в соцсети. «Филиал фонда поддержки участников СВО „Защитники Отечества“ и нотариальная палата Югры заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент палаты Христина Иконник и директор регионального филиала фонда Игорь Илык», — сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства. Соглашение предусматривает правовое информирование участников специальной военной операции по нотариальным вопросам, а также оказание бесплатной юридической помощи. Ранее URA.RU сообщало, что филиал фонда «Защитники Отечества» по Ямало-Ненецкому автономному округу заключил соглашение о взаимодействии с прокуратурой автономного округа. Документ подписан с целью укрепления сотрудничества по вопросам соблюдения, защиты и восстановления нарушенных прав и интересов участников специальной военной операции и членов их семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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