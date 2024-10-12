Полпред Жога выехал в выходной из Екатеринбурга и поразился. Фото

Артем Жога посетил музей военной техники УГМК в Верхней Пышме

13 октября 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Артем Жога пообещал привезти в музей военной техники УГМК детей из Донбасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в свой выходной приехал в музей военной техники УГМК в Верхней Пышме под Екатеринбургом, известный уникальными экспонатами на всю Россию. И пообещал привезти туда детей из Донбасса. «Невозможно не восхититься тем, как талантливо наши предки создавали технику, которая стала основой для развития многих отраслей и всей страны, в целом. <…> Поражен, каждый танк здесь в отличном состоянии и на ходу — это лучший показатель ежедневной, бережной работы сотрудников музея, которые вкладывают душу в свое дело. <…> Конечно, я планирую вернуться сюда еще не раз и привезти молодежь из Донбасса и новых регионов!» — написал Жога в своем telegram-канале. Большое впечатление на него произвела фотогалерея, а именно один из снимков. Как признался Жога, он не смог оторвать взгляд. «Сразу понял, почему он меня так зацепил. Прошло 80 лет, а история повторилась. Глядя на кадр с детьми в укрытии во время фашистской бомбардировки, сделанный Борисом Ярославцевым в 1941 году в Кишиневе, я вспомнил фотографию, облетевшую весь мир в 2014 году, когда в сети появилась фотография детей из Славянска, прячущихся в погребе во время обстрела нацистами», — отметил полпред. На Урале он работает с 4 октября. На этой неделе Жога посетил Нижний Тагил (танковый «Уралвагозавод»), Челябинск и Курган. Съездить в Верхнюю Пышму он обещал во время прогулки 5 октября. telegram-канал «Жога» Фото: telegram-канал «Жога» Фото: telegram-канал «Жога» Фото: telegram-канал «Жога» Фото: telegram-канал «Жога» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога в свой выходной приехал в музей военной техники УГМК в Верхней Пышме под Екатеринбургом, известный уникальными экспонатами на всю Россию. И пообещал привезти туда детей из Донбасса. «Невозможно не восхититься тем, как талантливо наши предки создавали технику, которая стала основой для развития многих отраслей и всей страны, в целом. <…> Поражен, каждый танк здесь в отличном состоянии и на ходу — это лучший показатель ежедневной, бережной работы сотрудников музея, которые вкладывают душу в свое дело. <…> Конечно, я планирую вернуться сюда еще не раз и привезти молодежь из Донбасса и новых регионов!» — написал Жога в своем telegram-канале. Большое впечатление на него произвела фотогалерея, а именно один из снимков. Как признался Жога, он не смог оторвать взгляд. «Сразу понял, почему он меня так зацепил. Прошло 80 лет, а история повторилась. Глядя на кадр с детьми в укрытии во время фашистской бомбардировки, сделанный Борисом Ярославцевым в 1941 году в Кишиневе, я вспомнил фотографию, облетевшую весь мир в 2014 году, когда в сети появилась фотография детей из Славянска, прячущихся в погребе во время обстрела нацистами», — отметил полпред. На Урале он работает с 4 октября. На этой неделе Жога посетил Нижний Тагил (танковый «Уралвагозавод»), Челябинск и Курган. Съездить в Верхнюю Пышму он обещал во время прогулки 5 октября.