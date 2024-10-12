Таблетки и презервативы в детском бассейне: свердловчан шокировало состояние терм «Баден-Баден». Видео

Свердловчан шокировало состояние терм «Баден-Баден» на Уктусе

13 октября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Накануне на территории комплекса прошла вечеринка (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Семья из Екатеринбурга столкнулась с ужасающей картиной в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе утром 13 октября. По их словам, везде была грязь, мусор и даже таблетки с презервативами в детском бассейне. Кадрами очевидцы поделились в соцсетях. «Приехали сегодня 13 октября примерно в 09:10 в Баден Уктус с мужем и ребенком. И были в шоке от обстановки. Везде была грязь, мусор, окурки, заплеванные стекла, воняло пивом. Сауны все холодные. Самая жесть, это таблетки и презервативы в детском бассейне, полный бассейн грязи, песка… Лучше бы открылись на пару часов позднее, но сохранили свое лицо. Надеюсь, Роспотребнадзор обратит на это внимание», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Накануне на территории комплекса состоялась вечеринка, организованная промоутерской группой «Стая». Однако прошло мероприятие не без инцидентов: утром 13 октября в соцсетях появилась информация о том, что охранник избил одного из посетителей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Баден-Баден». «У нас комплекс открывается в 09:00. До открытия на территории курорта всегда работает клининг. Сегодня — не исключение. Более того… служба чистоты работает в течение всего дня. Мы обязательно разберемся в ситуации. Если данный инцидент действительно имел место, проведем работу со службой чистоты. Приносим извинения гостям!» — пояснили в пресс-службе комплекса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из Екатеринбурга столкнулась с ужасающей картиной в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе утром 13 октября. По их словам, везде была грязь, мусор и даже таблетки с презервативами в детском бассейне. Кадрами очевидцы поделились в соцсетях. «Приехали сегодня 13 октября примерно в 09:10 в Баден Уктус с мужем и ребенком. И были в шоке от обстановки. Везде была грязь, мусор, окурки, заплеванные стекла, воняло пивом. Сауны все холодные. Самая жесть, это таблетки и презервативы в детском бассейне, полный бассейн грязи, песка… Лучше бы открылись на пару часов позднее, но сохранили свое лицо. Надеюсь, Роспотребнадзор обратит на это внимание», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Накануне на территории комплекса состоялась вечеринка, организованная промоутерской группой «Стая». Однако прошло мероприятие не без инцидентов: утром 13 октября в соцсетях появилась информация о том, что охранник избил одного из посетителей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Баден-Баден». «У нас комплекс открывается в 09:00. До открытия на территории курорта всегда работает клининг. Сегодня — не исключение. Более того… служба чистоты работает в течение всего дня. Мы обязательно разберемся в ситуации. Если данный инцидент действительно имел место, проведем работу со службой чистоты. Приносим извинения гостям!» — пояснили в пресс-службе комплекса.