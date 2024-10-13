Рогов заявил, что ВС РФ прорвали оборону Украины на запорожском направлении

13 октября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Армия РФ успешно продвигается около села Левадное, заявил Владимир Рогов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска начали активное наступление на времьевском направлении в Запорожской области, прорвав оборону противника. Флаги РФ уже виднеются над окраинами села Левадное. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наши войска, застав противника врасплох, штурмом с юга прорвали оборону ВСУ, продвинулись вперед на три километра. На времевском направлении запорожского фронта», — заявил РИА Новости Владимир Рогов. Новость по теме ВСУ расстреляли жителя Угледара из-за машины, Киев создал «мышеловку» для новобранцев: карта СВО на 13 октября По его словам, российские военный водрузили флаг над северными окраинами села Левадное. Населенный пункт находится рядом с границей с ДНР. Бои за Левадное идут с лета прошлого года, когда ВСУ начали контрнаступление. Рогов уточнил, что тогда Украина бросила на захват Левадного большое число военных. Однако сейчас ситуация изменилась: ВС РФ начали активное наступление на времьевском участке фронта. Противник вынужден отступать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска начали активное наступление на времьевском направлении в Запорожской области, прорвав оборону противника. Флаги РФ уже виднеются над окраинами села Левадное. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наши войска, застав противника врасплох, штурмом с юга прорвали оборону ВСУ, продвинулись вперед на три километра. На времевском направлении запорожского фронта», — заявил РИА Новости Владимир Рогов. По его словам, российские военный водрузили флаг над северными окраинами села Левадное. Населенный пункт находится рядом с границей с ДНР. Бои за Левадное идут с лета прошлого года, когда ВСУ начали контрнаступление. Рогов уточнил, что тогда Украина бросила на захват Левадного большое число военных. Однако сейчас ситуация изменилась: ВС РФ начали активное наступление на времьевском участке фронта. Противник вынужден отступать.