ВСУ расстреляли жителя Угледара из-за машины, Киев создал «мышеловку» для новобранцев: карта СВО на 13 октября

За минувшие сутки ВС РФ удалось уничтожить разведгруппу Вооруженные силы Украины на харьковском направлении, отразить атаки украинских беспилотников в Брянской области и продвинуться в Курской. Также украинские военные застрелили мирного жителя в Угледаре и создали «пункт несокрушимости». Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Курская область
Российские войска продолжают наступление в Суджанском районе, методично выбивая украинские силы с занятых позиций. Есть тактические успехи в Глушковском районе, где ВСУ, вероятно, отходят на более выгодные позиции в преддверии дождей. На этой неделе возобновилось контрнаступление ВС РФ в Курской области, в результате которого был освобожден ряд населенных пунктов. В Кореневском районе продолжаются бои за Ольховку, российские войска значительно продвинулись, но говорить о полном освобождении населенного пункта пока рано, сообщает telegram-канал «WarGonzo».
Харьковское направление
Представитель силового ведомства сообщил, что ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ на харьковском направлении, среди которой, предположительно, был наемник из США. На нем был найден американский шеврон. Он отметил, что погибший мог быть наемником и бывшим военнослужащим американской армии.
Донецкое направление
На Донецком фронте ВС РФ продолжают наступление к Катериновке и Богоявленовке. Также есть продвижение российских войск в районе Селидово, как на флангах, так и на окраинах населенного пункта. Бойцы ВСУ начали выводить свои подразделения из Дзержинска (Торецка). Обстановка для противника в регионе остается весьма плачевной, отметили в силовых структурах.
Часовоярское направление
Обстановка стабильная, продолжаются бои местного значения. Без существенных изменений на линии боевого соприкосновения.
Запорожский фронт
По предварительной информации, ВС РФ продвигаются на запорожском фронте в сторону населённого пункта Левадное. Об этом сообщает telegram-канал «WarGonzo».
ВСУ атаковали регионы России
В ночь на 13 октября ВСУ нанесли удар беспилотниками по территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Российские системы противовоздушной защиты (ПВО) уничтожили 13 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Над Курской и Белгородской областей было сбито по шесть беспилотников, над Брянской — один.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что за ночь системы ПВО отразили атаку 120 боеприпасов ВСУ и более 20 БПЛА. По его словам, одного пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями, пишет ТАСС. Пострадавших в Брянской области зафиксировано не было, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Бойцы ВСУ застрелили жителя Угледара
Житель Угледара по имени Сергей рассказал, что украинские военные сгоняли горожан из домов и оккупировали их дома в его городе. Они также застрелили одного человека после того, как тот пытался помешать им захватить его автомобиль. Другие горожане рассказали, что ВСУ также сгоняли местных из собственных домов, угрожая оружием.
ВСУ организовали в Угледаре «пункт несокрушимости»
Беженец из Угледара рассказал, что ВСУ организовали в городе так называемый «пункт несокрушимости», где жители могли воспользоваться стабильным интернетом. Таким образом украинские военные следили за тем, кто туда приходил и затем забирали их для мобилизации. По словам беженца, такие пункты имеются в различных районах Украины. Изначально эти объекты создавались для оказания гражданским медицинской помощи и информационной поддержки. Однако по итогу объекты стали площадкой для проведения рейдов для массовой мобилизации, уточнил он.
Солдаты ВСУ используют Калашников
Инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон рассказал, что украинские солдаты предпочитают в зоне СВО использовать советские пулеметы Калашникова, вместо западного вооружения. По его словам, натовские пулеметы имеют сложность в разборке, в чистке, в обслуживании. В этом плане российское оружие намного проще, заявил Бетон. Он также отметил, что зачастую западное оружие солдаты ВСУ оставляют в окопах при отступлении, однако советские пулеметы они всегда стараются забрать с собой.
Применение ядерного оружия
Научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил, что удары по территории России и по российским военным арсеналам являются поводом для применения ядерного оружия. Он также призвал российское руководство поменять ядерную доктрину.
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