Названы подробности о человеке, который сгорел в костре на глазах у прохожих в Петербурге

Сгоревший в костре на глазах у прохожих в Петербурге был бездомным

13 октября 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Сгоревшим в костре человеком был бездомный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Человеком, который сгорел на глазах у жителей Санкт-Петербурга был бездомный. Об этом сообщает полиция. «Известно, что человек сгорел, лежа на раскладушке. Рядом под деревом был оставлен его скарб в нескольких пакетах. Не исключено, что погибший уснул с сигаретой», — передает «Фонтанка». По предварительным данным, он был бездомным. Ранее в Санкт-Петербурге на Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня» в костре сгорел человек. Его обгоревшее тело обнаружили прохожие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Человеком, который сгорел на глазах у жителей Санкт-Петербурга был бездомный. Об этом сообщает полиция. «Известно, что человек сгорел, лежа на раскладушке. Рядом под деревом был оставлен его скарб в нескольких пакетах. Не исключено, что погибший уснул с сигаретой», — передает «Фонтанка». По предварительным данным, он был бездомным. Ранее в Санкт-Петербурге на Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня» в костре сгорел человек. Его обгоревшее тело обнаружили прохожие.