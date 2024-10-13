Названы подробности о человеке, который сгорел в костре на глазах у прохожих в Петербурге

Сгоревшим в костре человеком был бездомный
Человеком, который сгорел на глазах у жителей Санкт-Петербурга был бездомный. Об этом сообщает полиция.
«Известно, что человек сгорел, лежа на раскладушке. Рядом под деревом был оставлен его скарб в нескольких пакетах. Не исключено, что погибший уснул с сигаретой», — передает «Фонтанка». По предварительным данным, он был бездомным.
Ранее в Санкт-Петербурге на Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня» в костре сгорел человек. Его обгоревшее тело обнаружили прохожие.
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