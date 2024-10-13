Названы подробности о человеке, который сгорел в костре на глазах у прохожих в Петербурге

Сгоревший в костре на глазах у прохожих в Петербурге был бездомным
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Сгоревшим в костре человеком был бездомный Фото:

Человеком, который сгорел на глазах у жителей Санкт-Петербурга был бездомный. Об этом сообщает полиция.

«Известно, что человек сгорел, лежа на раскладушке. Рядом под деревом был оставлен его скарб в нескольких пакетах. Не исключено, что погибший уснул с сигаретой», — передает «Фонтанка». По предварительным данным, он был бездомным.

Ранее в Санкт-Петербурге на Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня» в костре сгорел человек. Его обгоревшее тело обнаружили прохожие.

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Человеком, который сгорел на глазах у жителей Санкт-Петербурга был бездомный. Об этом сообщает полиция. «Известно, что человек сгорел, лежа на раскладушке. Рядом под деревом был оставлен его скарб в нескольких пакетах. Не исключено, что погибший уснул с сигаретой», — передает «Фонтанка». По предварительным данным, он был бездомным. Ранее в Санкт-Петербурге на Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня» в костре сгорел человек. Его обгоревшее тело обнаружили прохожие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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