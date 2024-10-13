В Петербурге человек сгорел в костре на глазах у прохожих

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Сотрудники МЧС на месте происшествия обнаружили обгоревшее тело (архивное фото)
Сотрудники МЧС на месте происшествия обнаружили обгоревшее тело (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге в костре сгорел человек. Инцидент произошел на Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня». 

«На Липовой аллее горел человек», — сообщает издание «Фонтанка». Там добавили, что прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в издании.

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В Санкт-Петербурге в костре сгорел человек. Инцидент произошел на Липовой аллее, недалеко от станции метро «Старая Деревня».  «На Липовой аллее горел человек», — сообщает издание «Фонтанка». Там добавили, что прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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