Клава Кока показала изнутри, как звезды живут в джунглях. Видео

Певица Клава Кока сняла лагерь из шоу «Звезды в джунглях»

14 октября 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

На шоу для Клавы Коки самое ужасное — вечное чувство голода Фото: Размик Закарян © URA.RU Клава Кока, певица из Екатеринбурга (настоящее имя Клавдия Высокова), показала, как выглядит лагерь, в котором снимается реалити-шоу «Звезды в джунглях». Певицу попросили показать обстановку изнутри подписчики в соцсетях. «Мы находимся на съемках шоу „Звезды в джунглях“, и сейчас я покажу вам, что тут происходит», — сказала Высокова в видео на своей странице в соцсети Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). В нем она показала червяков и жуков, с которыми участники шоу спят в кроватях, единственное место без камер — общую гардеробную, туалеты, ванную со стенами из бамбука, попугая, «лобное место» и магазин с ценами за товары в сотни тысяч рублей. По словам певицы, самое приятное — это виды, а самое ужасное — вечное чувство голода. Также Клава Кока показала камеры и сравнила их с роботами. По подсчетам исполнительницы, их около 20 штук. В ответах на другие вопросы пользователей Высокова раскрыла, что участникам давали телефоны лишь на 15 минут для связи с семьей, и рассказала, как сбросила четыре килограмма, поедая только фасоль с кукурузой. Ранее URA.RU рассказывало, как Клава Кока живет в джунглях и что больше, чем поедание тараканов и купание в помоях, певице не нравятся интриги и сплетни участников шоу. На шоу она хотела попасть, чтобы испытать яркие эмоции и бросить себе вызов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клава Кока, певица из Екатеринбурга (настоящее имя Клавдия Высокова), показала, как выглядит лагерь, в котором снимается реалити-шоу «Звезды в джунглях». Певицу попросили показать обстановку изнутри подписчики в соцсетях. «Мы находимся на съемках шоу „Звезды в джунглях“, и сейчас я покажу вам, что тут происходит», — сказала Высокова в видео на своей странице в соцсети Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). В нем она показала червяков и жуков, с которыми участники шоу спят в кроватях, единственное место без камер — общую гардеробную, туалеты, ванную со стенами из бамбука, попугая, «лобное место» и магазин с ценами за товары в сотни тысяч рублей. По словам певицы, самое приятное — это виды, а самое ужасное — вечное чувство голода. Также Клава Кока показала камеры и сравнила их с роботами. По подсчетам исполнительницы, их около 20 штук. В ответах на другие вопросы пользователей Высокова раскрыла, что участникам давали телефоны лишь на 15 минут для связи с семьей, и рассказала, как сбросила четыре килограмма, поедая только фасоль с кукурузой. Ранее URA.RU рассказывало, как Клава Кока живет в джунглях и что больше, чем поедание тараканов и купание в помоях, певице не нравятся интриги и сплетни участников шоу. На шоу она хотела попасть, чтобы испытать яркие эмоции и бросить себе вызов.