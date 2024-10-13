13 октября 2024

Клава Кока показала изнутри, как звезды живут в джунглях. Видео

Певица Клава Кока сняла лагерь из шоу «Звезды в джунглях»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, клава кока, ночь музыки 2021
На шоу для Клавы Коки самое ужасное — вечное чувство голода Фото:

Клава Кока, певица из Екатеринбурга (настоящее имя Клавдия Высокова), показала, как выглядит лагерь, в котором снимается реалити-шоу «Звезды в джунглях». Певицу попросили показать обстановку изнутри подписчики в соцсетях.

«Мы находимся на съемках шоу „Звезды в джунглях“, и сейчас я покажу вам, что тут происходит», — сказала Высокова в видео на своей странице в соцсети Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). В нем она показала червяков и жуков, с которыми участники шоу спят в кроватях, единственное место без камер — общую гардеробную, туалеты, ванную со стенами из бамбука, попугая, «лобное место» и магазин с ценами за товары в сотни тысяч рублей.

По словам певицы, самое приятное — это виды, а самое ужасное — вечное чувство голода. Также Клава Кока показала камеры и сравнила их с роботами. По подсчетам исполнительницы, их около 20 штук. В ответах на другие вопросы пользователей Высокова раскрыла, что участникам давали телефоны лишь на 15 минут для связи с семьей, и рассказала, как сбросила четыре килограмма, поедая только фасоль с кукурузой.

Ранее URA.RU рассказывало, как Клава Кока живет в джунглях и что больше, чем поедание тараканов и купание в помоях, певице не нравятся интриги и сплетни участников шоу. На шоу она хотела попасть, чтобы испытать яркие эмоции и бросить себе вызов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Клава Кока, певица из Екатеринбурга (настоящее имя Клавдия Высокова), показала, как выглядит лагерь, в котором снимается реалити-шоу «Звезды в джунглях». Певицу попросили показать обстановку изнутри подписчики в соцсетях. «Мы находимся на съемках шоу „Звезды в джунглях“, и сейчас я покажу вам, что тут происходит», — сказала Высокова в видео на своей странице в соцсети Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). В нем она показала червяков и жуков, с которыми участники шоу спят в кроватях, единственное место без камер — общую гардеробную, туалеты, ванную со стенами из бамбука, попугая, «лобное место» и магазин с ценами за товары в сотни тысяч рублей. По словам певицы, самое приятное — это виды, а самое ужасное — вечное чувство голода. Также Клава Кока показала камеры и сравнила их с роботами. По подсчетам исполнительницы, их около 20 штук. В ответах на другие вопросы пользователей Высокова раскрыла, что участникам давали телефоны лишь на 15 минут для связи с семьей, и рассказала, как сбросила четыре килограмма, поедая только фасоль с кукурузой. Ранее URA.RU рассказывало, как Клава Кока живет в джунглях и что больше, чем поедание тараканов и купание в помоях, певице не нравятся интриги и сплетни участников шоу. На шоу она хотела попасть, чтобы испытать яркие эмоции и бросить себе вызов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...