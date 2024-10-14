Кто такая Майер, сменившая любимого зама Комаровой в правительстве ХМАО

Новый вице-губернатор Майер уже работала в правительстве ХМАО

14 октября 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Елена Майер возглавляла депкультуры Тюменской области пять лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Кухарук обновляет состав правительства ХМАО Экс-глава департамента культуры Тюменской области Елена Майер получила пост заместителя губернатора ХМАО в правительстве Руслана Кухарука. В новой должности она будет курировать образование, спорт и культуру. То есть, заменит бывшего куратора социальной сферы Елену Шумакову — ставленницу бывшего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. За время работы в областном правительстве Майер успела добиться расположения подчиненных, отвечала за проект культурного сотрудничества между ХМАО, ЯНАО и Тюменью, и даже затмевала собой селебрити, приезжавших с гастролями. Что еще известно о топ-чиновнице — в материале URA.RU. Биография Елена Майер родилась в Тюмени. Ее отец — депутат областной думы и влиятельный бизнесмен Владимир Майер Он сделал карьеру, возглавляя компанию «Тобольскстроймеханизация», которая является давним подрядчиком «Сибура». В 2000 году чиновница окончила с отличием Тюменский госуниверситет по специальности «мировая экономика». А в 2018 году в этом же вузе получила красный диплом магистра по направлению «государственное и муниципальное управление». Карьерный рост Карьера Майер началась в югорском правительстве, где она работала с момента окончания вуза и вплоть до 2007 года (тогда главой округа был Александр Филипенко). Затем чиновница переехала в Тюмень, где десять лет руководила службой протокола губернатора области. В 2017 году Майер назначили на должность замдиректора областного департамента культуры. Уже через два года она возглавила ведомство, сменив Виктора Новакаускаса. В 2023 году, во время избирательной кампании губернатора Александра Моора, Майер была ответственной за проект «Культурное сотрудничество». В его рамках творческие коллективы юга области провели масштабные гастроли в городах Югры и Ямала. «В областном депкульте большинство коллег хвалили Майер за креативность и организаторские способности. Чиновница любит быть в центре внимания и иногда затмевает собой даже звезд российской эстрады, приезжавших в Тюмень на гастроли», — рассказал инсайдер из культурной среды областной столицы. Покидая пост, Майер с теплотой поблагодарила коллег и выразила признательность губернатору Тюменской области Александру Моору. «Эмоции и волнение улеглись, и меня начали наполнять различные чувства. Самым переполняющим стало чувство благодарности. Листаю тысячи фотографий в папке „работа“ и понимаю, что этот период стал не только временем профессионального роста, но и уникальной возможностью прикоснуться к богатству культурного наследия нашей страны и региона, внести свою лепту в его развитие и сохранение», — рассказала чиновница на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Чем будет заниматься в правительстве ХМАО В югорском правительстве Майер предстоит менять подходы к решению проблем в образовании, культуре и спорте, которые как снежный ком нарастали во время работы ее предшественницы Шумаковой. Также ей поручено наладить взаимоотношения с другими регионами «тюменской матрешки» в сфере развития курируемых направлений. «Говорят, что больше всего вопросов у Майер есть к департаментам культуры и спорта. Их руководителям придется приложить огромные усилия, чтобы доказать новой начальнице свою состоятельность», — рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава департамента культуры Тюменской области Елена Майер получила пост заместителя губернатора ХМАО в правительстве Руслана Кухарука. В новой должности она будет курировать образование, спорт и культуру. То есть, заменит бывшего куратора социальной сферы Елену Шумакову — ставленницу бывшего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. За время работы в областном правительстве Майер успела добиться расположения подчиненных, отвечала за проект культурного сотрудничества между ХМАО, ЯНАО и Тюменью, и даже затмевала собой селебрити, приезжавших с гастролями. Что еще известно о топ-чиновнице — в материале URA.RU. Биография Елена Майер родилась в Тюмени. Ее отец — депутат областной думы и влиятельный бизнесмен Владимир Майер Он сделал карьеру, возглавляя компанию «Тобольскстроймеханизация», которая является давним подрядчиком «Сибура». В 2000 году чиновница окончила с отличием Тюменский госуниверситет по специальности «мировая экономика». А в 2018 году в этом же вузе получила красный диплом магистра по направлению «государственное и муниципальное управление». Карьерный рост Карьера Майер началась в югорском правительстве, где она работала с момента окончания вуза и вплоть до 2007 года (тогда главой округа был Александр Филипенко). Затем чиновница переехала в Тюмень, где десять лет руководила службой протокола губернатора области. В 2017 году Майер назначили на должность замдиректора областного департамента культуры. Уже через два года она возглавила ведомство, сменив Виктора Новакаускаса. В 2023 году, во время избирательной кампании губернатора Александра Моора, Майер была ответственной за проект «Культурное сотрудничество». В его рамках творческие коллективы юга области провели масштабные гастроли в городах Югры и Ямала. «В областном депкульте большинство коллег хвалили Майер за креативность и организаторские способности. Чиновница любит быть в центре внимания и иногда затмевает собой даже звезд российской эстрады, приезжавших в Тюмень на гастроли», — рассказал инсайдер из культурной среды областной столицы. Покидая пост, Майер с теплотой поблагодарила коллег и выразила признательность губернатору Тюменской области Александру Моору. «Эмоции и волнение улеглись, и меня начали наполнять различные чувства. Самым переполняющим стало чувство благодарности. Листаю тысячи фотографий в папке „работа“ и понимаю, что этот период стал не только временем профессионального роста, но и уникальной возможностью прикоснуться к богатству культурного наследия нашей страны и региона, внести свою лепту в его развитие и сохранение», — рассказала чиновница на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Чем будет заниматься в правительстве ХМАО В югорском правительстве Майер предстоит менять подходы к решению проблем в образовании, культуре и спорте, которые как снежный ком нарастали во время работы ее предшественницы Шумаковой. Также ей поручено наладить взаимоотношения с другими регионами «тюменской матрешки» в сфере развития курируемых направлений. «Говорят, что больше всего вопросов у Майер есть к департаментам культуры и спорта. Их руководителям придется приложить огромные усилия, чтобы доказать новой начальнице свою состоятельность», — рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте ХМАО.