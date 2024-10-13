13 октября 2024

Российские военные подняли флаг РФ над освобожденной Михайловкой в ДНР. Видео

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Следственный комитет РФ на месте обстрела в центре Донецка. Донецк, ДНР, донецк, последствия, днр, ск, обстрел
Появились кадры из Михайловки в Донецкой Народной Республике Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России освободила Михайловку в Донецкой Народной Республике. На видео, снятом с дрона, виден российский боец, который поднимает флаг страны на крыше здания на фоне продолжающихся боевых действий.

«Кадры из Михайловки ДНР, освобожденной нашими войсками. <…> ВСУ потеряли до 460 военных в зоне ответственности группировки „Центр“», — пишет Shot в своем telegram-канале.

В операции по освобождению Михайловки участвовали подразделения группировки «Центр» и Гвардейская Александрийская бригада Самарского объединения. По информации от Народного фронта, поддерживающего бригаду, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в этом районе.

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Армия России освободила Михайловку в Донецкой Народной Республике. На видео, снятом с дрона, виден российский боец, который поднимает флаг страны на крыше здания на фоне продолжающихся боевых действий. «Кадры из Михайловки ДНР, освобожденной нашими войсками. <…> ВСУ потеряли до 460 военных в зоне ответственности группировки „Центр“», — пишет Shot в своем telegram-канале. В операции по освобождению Михайловки участвовали подразделения группировки «Центр» и Гвардейская Александрийская бригада Самарского объединения. По информации от Народного фронта, поддерживающего бригаду, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в этом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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