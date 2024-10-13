Российские военные подняли флаг РФ над освобожденной Михайловкой в ДНР. Видео

14 октября 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Появились кадры из Михайловки в Донецкой Народной Республике Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России освободила Михайловку в Донецкой Народной Республике. На видео, снятом с дрона, виден российский боец, который поднимает флаг страны на крыше здания на фоне продолжающихся боевых действий. «Кадры из Михайловки ДНР, освобожденной нашими войсками. <…> ВСУ потеряли до 460 военных в зоне ответственности группировки „Центр“», — пишет Shot в своем telegram-канале. В операции по освобождению Михайловки участвовали подразделения группировки «Центр» и Гвардейская Александрийская бригада Самарского объединения. По информации от Народного фронта, поддерживающего бригаду, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в этом районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России освободила Михайловку в Донецкой Народной Республике. На видео, снятом с дрона, виден российский боец, который поднимает флаг страны на крыше здания на фоне продолжающихся боевых действий. «Кадры из Михайловки ДНР, освобожденной нашими войсками. <…> ВСУ потеряли до 460 военных в зоне ответственности группировки „Центр“», — пишет Shot в своем telegram-канале. В операции по освобождению Михайловки участвовали подразделения группировки «Центр» и Гвардейская Александрийская бригада Самарского объединения. По информации от Народного фронта, поддерживающего бригаду, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в этом районе.