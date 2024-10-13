Армия России освободила Михайловку в Донецкой Народной Республике. На видео, снятом с дрона, виден российский боец, который поднимает флаг страны на крыше здания на фоне продолжающихся боевых действий.
«Кадры из Михайловки ДНР, освобожденной нашими войсками. <…> ВСУ потеряли до 460 военных в зоне ответственности группировки „Центр“», — пишет Shot в своем telegram-канале.
В операции по освобождению Михайловки участвовали подразделения группировки «Центр» и Гвардейская Александрийская бригада Самарского объединения. По информации от Народного фронта, поддерживающего бригаду, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в этом районе.
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