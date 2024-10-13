ВС РФ освободили Михайловку в ДНР

Российские военные из группировки «Центр» освободили Михайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Михайловка (ДНР)», — говорится в сообщении военного министерства. В ведомстве также подчеркнули, что на донецком направлении бойцы отразили атаки ВСУ в районе Щербиновки, Иванополья, Селидово, Лысовки и других территориях. Всего было за сутки отражено до 11 контратак.
Ранее сообщалось, что военные РФ также освободили Островское. Причем это произошло спустя неделю боев на этом участке, отмечали в ведомстве.
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Российские военные из группировки «Центр» освободили Михайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Михайловка (ДНР)», — говорится в сообщении военного министерства. В ведомстве также подчеркнули, что на донецком направлении бойцы отразили атаки ВСУ в районе Щербиновки, Иванополья, Селидово, Лысовки и других территориях. Всего было за сутки отражено до 11 контратак. Ранее сообщалось, что военные РФ также освободили Островское. Причем это произошло спустя неделю боев на этом участке, отмечали в ведомстве.