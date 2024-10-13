ВС РФ освободили Михайловку в ДНР

13 октября 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Военные из группировки «Центр» освободили Михайловку, уточнили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российские военные из группировки «Центр» освободили Михайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Михайловка (ДНР)», — говорится в сообщении военного министерства. В ведомстве также подчеркнули, что на донецком направлении бойцы отразили атаки ВСУ в районе Щербиновки, Иванополья, Селидово, Лысовки и других территориях. Всего было за сутки отражено до 11 контратак. Ранее сообщалось, что военные РФ также освободили Островское. Причем это произошло спустя неделю боев на этом участке, отмечали в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные из группировки «Центр» освободили Михайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Михайловка (ДНР)», — говорится в сообщении военного министерства. В ведомстве также подчеркнули, что на донецком направлении бойцы отразили атаки ВСУ в районе Щербиновки, Иванополья, Селидово, Лысовки и других территориях. Всего было за сутки отражено до 11 контратак. Ранее сообщалось, что военные РФ также освободили Островское. Причем это произошло спустя неделю боев на этом участке, отмечали в ведомстве.