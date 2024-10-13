АВС7: вооруженный человек пытался попасть на митинг Трампа в Калифорнии

14 октября 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

В США задержали мужчину с дробовиком и пистолетом около места выступления Трампа Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа В Калифорнии полиция задержала мужчину с огнестрельным оружием недалеко от места выступления Дональда Трампа, бывшего президента США и кандидата на пост главы государства. Об этом сообщает телеканал АВС7. Новость по теме На Трампа совершено новое покушение: детали инцидента «Мужчина, идентифицированный как Вем Миллер, 49-летний житель Лас-Вегаса. При нем находился дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости», — говорится в сообщении телеканала. Задержанный Вем Миллер не оказал сопротивления во время ареста. По информации правоохранительных органов, Дональду Трампу или другим участникам мероприятия опасность не угрожала. Следствие по данному делу продолжается. На Трампа было совершено две попытки покушения за последние несколько месяцев.13 июля в Пенсильвании мужчина выстрелил в выступающего на митинге Трампа, передает телеканал 360. Пуля задела ухо экс-президента. 15 сентября во Флориде была предотвращена вторая попытка покушения на его жизнь, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Калифорнии полиция задержала мужчину с огнестрельным оружием недалеко от места выступления Дональда Трампа, бывшего президента США и кандидата на пост главы государства. Об этом сообщает телеканал АВС7. «Мужчина, идентифицированный как Вем Миллер, 49-летний житель Лас-Вегаса. При нем находился дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости», — говорится в сообщении телеканала. Задержанный Вем Миллер не оказал сопротивления во время ареста. По информации правоохранительных органов, Дональду Трампу или другим участникам мероприятия опасность не угрожала. Следствие по данному делу продолжается. На Трампа было совершено две попытки покушения за последние несколько месяцев.13 июля в Пенсильвании мужчина выстрелил в выступающего на митинге Трампа, передает телеканал 360. Пуля задела ухо экс-президента. 15 сентября во Флориде была предотвращена вторая попытка покушения на его жизнь, напоминает RT.