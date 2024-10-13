Почему КНДР и Южная Корея оказались на грани войны

Северная Корея приказала артиллерии на границе с Югом готовиться к огню

14 октября 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

В КНДР обвинили Южную Корею в распространении листовок в Пхеньяне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Генеральный штаб Корейской народной армии КНДР отдал приказ о приведении в полную боевую готовность артиллерийских соединений вблизи границы с Южной Кореей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В Сеуле сомневаются, что КНДР «начнет войну». С чего началась эскалация между странами — в материале URA.RU. Из-за чего началась эскалация Эскалация началась после того, как КНДР обвинила Южную Корею в провокации со сбросом листовок над столицей в начале октября и нарушении суверенитета страны. В Пхеньяне также заявили, что видели южнокорейский БПЛА 9 октября. Министерство иностранных дел КНДР обвинило Южную Корею в распространении антиреспубликанских агитационных материалов на территории Пхеньяна с помощью беспилотников, напоминает RT. «Республика Корея 3, 9 и 10 октября, выждав ночное время, запустила беспилотники в воздушное пространство в районе Чунгуек города Пхеньян и распространила многочисленные антиреспубликанские политические агитационные материалы», — заявили в МИД КНДР. В ведомстве считают действия Южной Кореи провокационными, подчеркивая, что дроны могут использоваться как военные средства. Это заявление последовало после ранее озвученных планов Генштаба Корейской народной армии о превращении границы в крепость и перекрытии дорог с Южной Кореей. Тем не менее, лидер КНДР Ким Чен Ын утверждает, что у его страны нет намерений нападать на Южную Корею. В Сеуле сомневаются, что КНДР «начнет войну» Власти Южной Кореи не верят в начало войны со стороны КНДР, так как это будет равносильно самоубийству для Пхеньяна, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Син Вон Сик. «Я считаю, что Северная Корея не начнет войну, если она не решила совершить самоубийство», — сказал политик в интервью телеканалу KBS . Син Вон Сик отметил, что с момента окончания Корейской войны на полуострове всегда сохранялся риск нового полномасштабного военного конфликта. Он подчеркнул, что возможность начала войны КНДР зависит не столько от их желания, сколько от готовности и решимости Южной Кореи противостоять таким действиям. По его мнению, Южная Корея должна быть всегда готова к ответным мерам на провокации со стороны Севера. Военные Южной Кореи пригрозили КНДР «концом режима» Министерство национальной обороны Республики Корея предупредило, что любые угрозы безопасности южнокорейских граждан со стороны КНДР приведут к «концу режима» в Пхеньяне. «Мы ясно предупреждаем, что день, когда Северная Корея нанесет вред безопасности наших граждан, станет для ее режима последним», — привело агентство Yonhap заявление южнокорейского ведомства. Власти Сеула реагируют на недавние высказывания сестры лидера КНДР, Ким Е Чжон, которые они считают лицемерными. Особенно это касается запуска шаров с мусором в сторону Южной Кореи, кампании, начавшейся в мае. В ответ на угрозы Ким Е Чжон о «трагических последствиях» для Южной Кореи в случае обнаружения беспилотников над Пхеньяном, Сеул заявляет о своей решимости защищать национальную безопасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный штаб Корейской народной армии КНДР отдал приказ о приведении в полную боевую готовность артиллерийских соединений вблизи границы с Южной Кореей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В Сеуле сомневаются, что КНДР «начнет войну». С чего началась эскалация между странами — в материале URA.RU. Эскалация началась после того, как КНДР обвинила Южную Корею в провокации со сбросом листовок над столицей в начале октября и нарушении суверенитета страны. В Пхеньяне также заявили, что видели южнокорейский БПЛА 9 октября. Министерство иностранных дел КНДР обвинило Южную Корею в распространении антиреспубликанских агитационных материалов на территории Пхеньяна с помощью беспилотников, напоминает RT. «Республика Корея 3, 9 и 10 октября, выждав ночное время, запустила беспилотники в воздушное пространство в районе Чунгуек города Пхеньян и распространила многочисленные антиреспубликанские политические агитационные материалы», — заявили в МИД КНДР. В ведомстве считают действия Южной Кореи провокационными, подчеркивая, что дроны могут использоваться как военные средства. Это заявление последовало после ранее озвученных планов Генштаба Корейской народной армии о превращении границы в крепость и перекрытии дорог с Южной Кореей. Тем не менее, лидер КНДР Ким Чен Ын утверждает, что у его страны нет намерений нападать на Южную Корею. Власти Южной Кореи не верят в начало войны со стороны КНДР, так как это будет равносильно самоубийству для Пхеньяна, заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Син Вон Сик. «Я считаю, что Северная Корея не начнет войну, если она не решила совершить самоубийство», — сказал политик в интервью телеканалу KBS. Син Вон Сик отметил, что с момента окончания Корейской войны на полуострове всегда сохранялся риск нового полномасштабного военного конфликта. Он подчеркнул, что возможность начала войны КНДР зависит не столько от их желания, сколько от готовности и решимости Южной Кореи противостоять таким действиям. По его мнению, Южная Корея должна быть всегда готова к ответным мерам на провокации со стороны Севера. Министерство национальной обороны Республики Корея предупредило, что любые угрозы безопасности южнокорейских граждан со стороны КНДР приведут к «концу режима» в Пхеньяне. «Мы ясно предупреждаем, что день, когда Северная Корея нанесет вред безопасности наших граждан, станет для ее режима последним», — привело агентство Yonhap заявление южнокорейского ведомства. Власти Сеула реагируют на недавние высказывания сестры лидера КНДР, Ким Е Чжон, которые они считают лицемерными. Особенно это касается запуска шаров с мусором в сторону Южной Кореи, кампании, начавшейся в мае. В ответ на угрозы Ким Е Чжон о «трагических последствиях» для Южной Кореи в случае обнаружения беспилотников над Пхеньяном, Сеул заявляет о своей решимости защищать национальную безопасность.