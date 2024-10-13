В Миассе в результате ДТП серьезно пострадали автомобили

В аварии в Миассе одну из машин разорвало на две части Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области в районе полуночи 14 октября произошло серьезное ДТП. На Тургоякском шоссе столкнулись легковые автомобили. Удар оказался настолько сильным, что одну из машин разорвало на две части.

«Опеля» разорвало. Задняя часть у забора. И была девушка зажата», — поделился свидетель аварии Дмитрий Шереметьев в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев происшествия, участники ДТП остались живы, но получили различные травмы. На место прибыла скорая и сотрудники Госавтоинспекции. Пользователи отмечают, что участок дороги, где произошло столкновение, считается аварийно-опасным. Здесь, в частности, временно перекрыта одна из полос.

Как сообщало URA.RU ранее,13 октября в Челябинске произошла массовая авария. В Ленинском районе города не смогли разъехаться пять автомобилей.

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