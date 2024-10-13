13 октября 2024
12 октября 2024

Легковушку разорвало пополам в аварии в Миассе. Фото

В Миассе в результате ДТП серьезно пострадали автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
В аварии в Миассе одну из машин разорвало на две части Фото:

В Миассе Челябинской области в районе полуночи 14 октября произошло серьезное ДТП. На Тургоякском шоссе столкнулись легковые автомобили. Удар оказался настолько сильным, что одну из машин разорвало на две части.

«Опеля» разорвало. Задняя часть у забора. И была девушка зажата», — поделился свидетель аварии Дмитрий Шереметьев в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев происшествия, участники ДТП остались живы, но получили различные травмы. На место прибыла скорая и сотрудники Госавтоинспекции. Пользователи отмечают, что участок дороги, где произошло столкновение, считается аварийно-опасным. Здесь, в частности, временно перекрыта одна из полос.

Как сообщало URA.RU ранее,13 октября в Челябинске произошла массовая авария. В Ленинском районе города не смогли разъехаться пять автомобилей.

В результате ДТП в Миассе задняя часть иномарки отлетела в кювет
В результате ДТП в Миассе задняя часть иномарки отлетела в кювет

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В Миассе Челябинской области в районе полуночи 14 октября произошло серьезное ДТП. На Тургоякском шоссе столкнулись легковые автомобили. Удар оказался настолько сильным, что одну из машин разорвало на две части. «Опеля» разорвало. Задняя часть у забора. И была девушка зажата», — поделился свидетель аварии Дмитрий Шереметьев в социальной сети «ВКонтакте». По сообщениям очевидцев происшествия, участники ДТП остались живы, но получили различные травмы. На место прибыла скорая и сотрудники Госавтоинспекции. Пользователи отмечают, что участок дороги, где произошло столкновение, считается аварийно-опасным. Здесь, в частности, временно перекрыта одна из полос. Как сообщало URA.RU ранее,13 октября в Челябинске произошла массовая авария. В Ленинском районе города не смогли разъехаться пять автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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