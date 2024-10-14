Юрист Киселева назвала главные риски покупки вторичного жилья

Юрист Киселева: риск покупки вторички в основном связан с приватизацией

14 октября 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Юрист Киселева советует проверять юридическую чистоту квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU Покупка жилья на вторичном рынке сопряжена с рисками. К ним относятся нарушения прав жильцов при ранее проведенной приватизации, использование продавцом материнского капитала, а также его банкротство. Об этом рассказала юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева. «Основные опасности кроются в истории квартиры. Например, если человек отказался от права на приватизацию, то он имеет право пользоваться квартирой. Или если дети были выписаны, но не наделены долями в другом жилом помещении, то сделка может считаться недействительной», — прокомментировала Киселева агентству «Прайм». Аналогичная ситуация может сложиться, если ранее при покупке был использован материнский капитал. Собственник, решив продать старое жилье, должен выделить детям часть в новой недвижимости, при этом не меньше предыдущей. Если этого не сделано, органы опеки оспорят сделку. Киселева считает, что покупатель рискует, приобретая квартиру с заниженной в договоре стоимостью. Возможное банкротство продавца также чревато последствиями для покупателя. Ранее президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков предостерег от покупки квартир по доверенности. Это, по его словам, повышает риск мошенничества. Также аналитики онлайн-сервиса «Домклик» сообщили, что при покупке квартир россияне все чаще начали пользоваться приложением «Госключ». По их данным, сегодня каждая вторая сделка по приобретению недвижимости проходит в интернет-пространстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покупка жилья на вторичном рынке сопряжена с рисками. К ним относятся нарушения прав жильцов при ранее проведенной приватизации, использование продавцом материнского капитала, а также его банкротство. Об этом рассказала юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева. «Основные опасности кроются в истории квартиры. Например, если человек отказался от права на приватизацию, то он имеет право пользоваться квартирой. Или если дети были выписаны, но не наделены долями в другом жилом помещении, то сделка может считаться недействительной», — прокомментировала Киселева агентству «Прайм». Аналогичная ситуация может сложиться, если ранее при покупке был использован материнский капитал. Собственник, решив продать старое жилье, должен выделить детям часть в новой недвижимости, при этом не меньше предыдущей. Если этого не сделано, органы опеки оспорят сделку. Киселева считает, что покупатель рискует, приобретая квартиру с заниженной в договоре стоимостью. Возможное банкротство продавца также чревато последствиями для покупателя. Ранее президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков предостерег от покупки квартир по доверенности. Это, по его словам, повышает риск мошенничества. Также аналитики онлайн-сервиса «Домклик» сообщили, что при покупке квартир россияне все чаще начали пользоваться приложением «Госключ». По их данным, сегодня каждая вторая сделка по приобретению недвижимости проходит в интернет-пространстве.