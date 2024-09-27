Эксперт рассказал, почему опасно покупать квартиру на вторичном рынке

Кулаков: при покупке жилья важно проверять юридические аспекты
© Служба новостей «URA.RU»
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При покупке вторичного жилья важно учитывать множество юридических нюансов, заявил Кулаков
При покупке вторичного жилья важно учитывать множество юридических нюансов, заявил Кулаков Фото:

При оформлении сделки по покупке вторичного жилья важно тщательно проверять юридические аспекты. Нужно убедиться, что материнский капитал не использовался для покупки квартиры, а если он использовался, то необходимо проверить, выделена ли детям доля в квартире. В противном случае, по достижении совершеннолетия они могут оспорить сделку. Об этом рассказал президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков.

«Убедитесь, что для покупки квартиры не использовался материнский капитал, а если использовался, то детям была выделена доля в этой квартире. В противном случае они, став совершеннолетними, могут оспорить эту сделку», — передает слова Кулакова радио Sputnik.  

Эксперт предостерег покупателей от покупки квартир по доверенности, подчеркивая риск мошенничества, даже если владельцы отсутствуют по уважительным причинам. Кулаков также не рекомендует приобретать квартиры с прописанными лицами, отказавшимися от приватизации, так как они сохраняют право пользования пожизненно.

Он отметил, что продажа жилья из-за финансовых трудностей продавца может не решить его проблемы. Важно убедиться, что владелец не находится в процессе банкротства, иначе кредиторы могут оспорить сделку в течение трех лет, заключил Кулаков.

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При оформлении сделки по покупке вторичного жилья важно тщательно проверять юридические аспекты. Нужно убедиться, что материнский капитал не использовался для покупки квартиры, а если он использовался, то необходимо проверить, выделена ли детям доля в квартире. В противном случае, по достижении совершеннолетия они могут оспорить сделку. Об этом рассказал президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков. «Убедитесь, что для покупки квартиры не использовался материнский капитал, а если использовался, то детям была выделена доля в этой квартире. В противном случае они, став совершеннолетними, могут оспорить эту сделку», — передает слова Кулакова радио Sputnik.   Эксперт предостерег покупателей от покупки квартир по доверенности, подчеркивая риск мошенничества, даже если владельцы отсутствуют по уважительным причинам. Кулаков также не рекомендует приобретать квартиры с прописанными лицами, отказавшимися от приватизации, так как они сохраняют право пользования пожизненно. Он отметил, что продажа жилья из-за финансовых трудностей продавца может не решить его проблемы. Важно убедиться, что владелец не находится в процессе банкротства, иначе кредиторы могут оспорить сделку в течение трех лет, заключил Кулаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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