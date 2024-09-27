Эксперт рассказал, почему опасно покупать квартиру на вторичном рынке

При оформлении сделки по покупке вторичного жилья важно тщательно проверять юридические аспекты. Нужно убедиться, что материнский капитал не использовался для покупки квартиры, а если он использовался, то необходимо проверить, выделена ли детям доля в квартире. В противном случае, по достижении совершеннолетия они могут оспорить сделку. Об этом рассказал президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков.
«Убедитесь, что для покупки квартиры не использовался материнский капитал, а если использовался, то детям была выделена доля в этой квартире. В противном случае они, став совершеннолетними, могут оспорить эту сделку», — передает слова Кулакова радио Sputnik.
Эксперт предостерег покупателей от покупки квартир по доверенности, подчеркивая риск мошенничества, даже если владельцы отсутствуют по уважительным причинам. Кулаков также не рекомендует приобретать квартиры с прописанными лицами, отказавшимися от приватизации, так как они сохраняют право пользования пожизненно.
Он отметил, что продажа жилья из-за финансовых трудностей продавца может не решить его проблемы. Важно убедиться, что владелец не находится в процессе банкротства, иначе кредиторы могут оспорить сделку в течение трех лет, заключил Кулаков.
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