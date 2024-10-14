В Екатеринбурге взлетели цены на рыбу. Инфографика

В Екатеринбурге цены на свежий лосось достигли трех тысяч рублей
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Клипарт с Ириной Текслер. Магнитогорск, продукты, замороженная рыба, красная рыба, еда
Дороже всего лосось продают в Metro Фото:

В Екатеринбурге цены на свежую красную рыбу превысили три тысячи рублей за килограмм, а замороженная стоит почти шестьсот рублей. Корреспондент URA.RU изучил цены на рыбу в разных магазинах, чтобы выяснить, где дешевле. Подробнее — в инфографике.

Выгоднее всего купить лосось в «Ленте», пока действует акция, например, за 1,5 тысячи вместо 1,8 тысячи рублей. Самый дорогой свежий лосось продают в Metro за 3,1 тысячи рублей.

Стейки форели в «Ленте» и «Перекрестке» стоят 1,3 тысячи рублей. Самое дорогое предложение — в Metro, там форель стоит 3,7 тысячи рублей за килограмм. Целую скумбрию за 289,99 рубля продают в «Пятерочке» и по такой же стоимости в «Ленте», однако она повысится до 368,49 рубля, как только закончится акция.

Замороженный пангасиус в «Магните» стоит 229,99 рубля за килограмм — это самое выгодное предложение. Килограмм минтая за 149,99 рубля можно найти в «Пятерочке».

Ранее URA.RU рассказывало о повышении цен на красную рыбу и икру. Это связано с дефицитом вылова лосося на Дальнем Востоке.

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В Екатеринбурге цены на свежую красную рыбу превысили три тысячи рублей за килограмм, а замороженная стоит почти шестьсот рублей. Корреспондент URA.RU изучил цены на рыбу в разных магазинах, чтобы выяснить, где дешевле. Подробнее — в инфографике. Выгоднее всего купить лосось в «Ленте», пока действует акция, например, за 1,5 тысячи вместо 1,8 тысячи рублей. Самый дорогой свежий лосось продают в Metro за 3,1 тысячи рублей. Стейки форели в «Ленте» и «Перекрестке» стоят 1,3 тысячи рублей. Самое дорогое предложение — в Metro, там форель стоит 3,7 тысячи рублей за килограмм. Целую скумбрию за 289,99 рубля продают в «Пятерочке» и по такой же стоимости в «Ленте», однако она повысится до 368,49 рубля, как только закончится акция. Замороженный пангасиус в «Магните» стоит 229,99 рубля за килограмм — это самое выгодное предложение. Килограмм минтая за 149,99 рубля можно найти в «Пятерочке». Ранее URA.RU рассказывало о повышении цен на красную рыбу и икру. Это связано с дефицитом вылова лосося на Дальнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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