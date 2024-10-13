Кухарук дал установки новому составу правительства ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук дал установки новому составу правительства на заседании. Основными задачами стали реализация нацпроектов, формирование бюджета и поддержка участников СВО и их семей, написал глава региона в своем telegram-канале.
«Обозначил первоочередные задачи команде правительства: формирование национальных проектов, разрабатываемых по указу президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития нашей страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Команда региона должна быть максимально вовлечена в работу федеральных органов власти по определению структуры новых национальных проектов и сопровождению всех заявок, инициатив и предложений от округа», — написал Кухарук.
Также губернатор поручил правительству региона сосредоточиться на формировании и окружного бюджета и поддержке участников СВО и их семей. Ранее агентство сообщало, что губернатор Руслан Кухарук огласил состав нового правительства.
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