13 октября 2024

Кухарук дал установки новому составу правительства ХМАО

Губернатор ХМАО провел первое заседание с новым составом правительства
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Руслан Кухарук провел первое заседание с новым составом правительства Югры
Руслан Кухарук провел первое заседание с новым составом правительства Югры Фото:
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Губернатор Югры Руслан Кухарук дал установки новому составу правительства на заседании. Основными задачами стали реализация нацпроектов, формирование бюджета и поддержка участников СВО и их семей, написал глава региона в своем telegram-канале.

«Обозначил первоочередные задачи команде правительства: формирование национальных проектов, разрабатываемых по указу президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития нашей страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Команда региона должна быть максимально вовлечена в работу федеральных органов власти по определению структуры новых национальных проектов и сопровождению всех заявок, инициатив и предложений от округа», — написал Кухарук.

Также губернатор поручил правительству региона сосредоточиться на формировании и окружного бюджета и поддержке участников СВО и их семей. Ранее агентство сообщало, что губернатор Руслан Кухарук огласил состав нового правительства.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук дал установки новому составу правительства на заседании. Основными задачами стали реализация нацпроектов, формирование бюджета и поддержка участников СВО и их семей, написал глава региона в своем telegram-канале. «Обозначил первоочередные задачи команде правительства: формирование национальных проектов, разрабатываемых по указу президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития нашей страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Команда региона должна быть максимально вовлечена в работу федеральных органов власти по определению структуры новых национальных проектов и сопровождению всех заявок, инициатив и предложений от округа», — написал Кухарук. Также губернатор поручил правительству региона сосредоточиться на формировании и окружного бюджета и поддержке участников СВО и их семей. Ранее агентство сообщало, что губернатор Руслан Кухарук огласил состав нового правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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