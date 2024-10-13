Число кандидатов в мэры Челябинска увеличилось до восьми

Число кандидатов в мэры Челябинска 14 октября выросло до восьми. Информация о кандидатах содержится на сайте гордумы.
«Урсаев Павел Владимирович, 1972 года рождения. ООО „Транском“, исполнительный директор», — говорится на сайте думы.
Также документы на конкурс подали два арбитражных управляющих — Максим Бакулин и Дмитрий Стариков, гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, пенсионер МВД Георгий Невский. Также 11 октября заявления подали руководитель по транспортной логистике ООО «УралТрансКом» Илья Царенков, главный специалисты ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик и гендиректор ООО «САД» Андрей Неверов.
Документы на участие в конкурсе на пост градоначальника продолжат принимать еще четыре дня. Завершат прием 17 октября. Конкурс объявили после ухода в Совет Федерации Натальи Котовой.
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