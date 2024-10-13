Нефтяной миллионер из ХМАО решил ликвидировать свою фирму

Миллионер и владелец крупнейшей нефтесервисной компании в ХМАО Равиль Салихов решил закрыть одно из своих предприятий. «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» прекратит существование после слияния с другой его фирмой — «Аргос», сообщается в официальных данных о государственной регистрации юридических лиц.
«Единственным участником принято решение о реорганизации ООО „Лангепасско-Покачевское УРС“ путем присоединения к ООО „АРГОС“». После завершения реорганизации ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» прекратит свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения, сообщается в документе, который есть в распоряжении URA.RU.
Компания из Лангепаса (ХМАО) занималась ремонтом нефтяных скважин. По мнению источника агентства, слияние может быть связано с оптимизацией бизнеса владельца. URA.RU направило запрос в «Лангепасско-Покачевское УРС». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Салихов учредил новую компанию «Аргос-Строй». Бизнесмен и его сын Ринат входят в десятку богатейших людей ХМАО.
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