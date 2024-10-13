13 октября 2024

Нефтяной миллионер из ХМАО решил ликвидировать свою фирму

Владелец нефтесервиса из ХМАО Салихов ликвидирует одно из своих предприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллиардер из ХМАО закрывает свою фирму
Миллиардер из ХМАО закрывает свою фирму Фото:

Миллионер и владелец крупнейшей нефтесервисной компании в ХМАО Равиль Салихов решил закрыть одно из своих предприятий. «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» прекратит существование после слияния с другой его фирмой — «Аргос», сообщается в официальных данных о государственной регистрации юридических лиц.

«Единственным участником принято решение о реорганизации ООО „Лангепасско-Покачевское УРС“ путем присоединения к ООО „АРГОС“». После завершения реорганизации ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» прекратит свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения, сообщается в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

Компания из Лангепаса (ХМАО) занималась ремонтом нефтяных скважин. По мнению источника агентства, слияние может быть связано с оптимизацией бизнеса владельца. URA.RU направило запрос в «Лангепасско-Покачевское УРС». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Салихов учредил новую компанию «Аргос-Строй». Бизнесмен и его сын Ринат входят в десятку богатейших людей ХМАО.

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Миллионер и владелец крупнейшей нефтесервисной компании в ХМАО Равиль Салихов решил закрыть одно из своих предприятий. «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» прекратит существование после слияния с другой его фирмой — «Аргос», сообщается в официальных данных о государственной регистрации юридических лиц. «Единственным участником принято решение о реорганизации ООО „Лангепасско-Покачевское УРС“ путем присоединения к ООО „АРГОС“». После завершения реорганизации ООО «Лангепасско-Покачевское УРС» прекратит свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения, сообщается в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Компания из Лангепаса (ХМАО) занималась ремонтом нефтяных скважин. По мнению источника агентства, слияние может быть связано с оптимизацией бизнеса владельца. URA.RU направило запрос в «Лангепасско-Покачевское УРС». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Салихов учредил новую компанию «Аргос-Строй». Бизнесмен и его сын Ринат входят в десятку богатейших людей ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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