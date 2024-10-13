Новые заместители Кухарука дали обещания жителям ХМАО

Заместители губернатора ХМАО Руслана Кухарука дали присягу и поклялись защищать интересы югорчан. Об этом сообщает telegram-канал правительства «Югра Z официально».
«Клянусь при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Уважать права и свободы человека и гражданина, защищать интересы населения автономного округа и действовать во благо Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — дали клятву заместители губернатора.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук дал установки новому составу правительства ХМАО. Основными задачами стали реализация нацпроектов, формирование бюджета и поддержка участников СВО и их семей.
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