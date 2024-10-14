Митрополит Кульберг сравнил СВО с работой хирурга

14 октября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Евгений Кульберг объяснил цель проведения СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сравнил цель проведения спецоперации РФ на Украине с работой врача-хирурга, которому необходимо проводить операцию, несмотря на боль и кровопролитие. Об этом он заявил в эфире телеканала «Спас». «Когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку, с одной стороны, это может рассматриваться как кровопролитие, но с другой — врач понимает, что он должен разрезать, видит, какая зараза и какое безумие вошло в сердце русского народа», — сказал священник. Он отметил, что врачу необходимо «удалить новообразование и бережно зашить рану». Ранее Евгений Кульберг заявил, что Россия на Украине сражается не с Западом, а со «злыми духами». По его словам, «духи пытаются вселить злобу в россиян». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сравнил цель проведения спецоперации РФ на Украине с работой врача-хирурга, которому необходимо проводить операцию, несмотря на боль и кровопролитие. Об этом он заявил в эфире телеканала «Спас». «Когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку, с одной стороны, это может рассматриваться как кровопролитие, но с другой — врач понимает, что он должен разрезать, видит, какая зараза и какое безумие вошло в сердце русского народа», — сказал священник. Он отметил, что врачу необходимо «удалить новообразование и бережно зашить рану». Ранее Евгений Кульберг заявил, что Россия на Украине сражается не с Западом, а со «злыми духами». По его словам, «духи пытаются вселить злобу в россиян».