Митрополит Кульберг сравнил СВО с работой хирурга

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Празднование 301-летия Екатеринбурга. Екатеринбург , кульберг евгений
Евгений Кульберг объяснил цель проведения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сравнил цель проведения спецоперации РФ на Украине с работой врача-хирурга, которому необходимо проводить операцию, несмотря на боль и кровопролитие. Об этом он заявил в эфире телеканала «Спас».

«Когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку, с одной стороны, это может рассматриваться как кровопролитие, но с другой — врач понимает, что он должен разрезать, видит, какая зараза и какое безумие вошло в сердце русского народа», — сказал священник. Он отметил, что врачу необходимо «удалить новообразование и бережно зашить рану».

Ранее Евгений Кульберг заявил, что Россия на Украине сражается не с Западом, а со «злыми духами». По его словам, «духи пытаются вселить злобу в россиян».

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг сравнил цель проведения спецоперации РФ на Украине с работой врача-хирурга, которому необходимо проводить операцию, несмотря на боль и кровопролитие. Об этом он заявил в эфире телеканала «Спас». «Когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку, с одной стороны, это может рассматриваться как кровопролитие, но с другой — врач понимает, что он должен разрезать, видит, какая зараза и какое безумие вошло в сердце русского народа», — сказал священник. Он отметил, что врачу необходимо «удалить новообразование и бережно зашить рану». Ранее Евгений Кульберг заявил, что Россия на Украине сражается не с Западом, а со «злыми духами». По его словам, «духи пытаются вселить злобу в россиян».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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