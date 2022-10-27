Екатеринбургский митрополит нашел нового врага России на Украине

Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений Кульберг заявил, что Россия на Украине сражается не с Западом, а со «злыми духами». Священник уверяет, что духи пытаются вселить злобу в россиян.
«Наша сегодняшняя война — не война с Украиной или с народом США, а по апостольскому слову — наша война не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. Мы воюем с этим духом, который пытается и в нас селить свою злобу», — сообщил Кульберг в эфире телеканала «Спас».
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России планировалось мобилизовать 300 тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что священники объяснили свердловчанам, зачем их мобилизуют. Частичная мобилизация нацелена на защиту своего Отечества.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений Кульберг заявил, что Россия на Украине сражается не с Западом, а со «злыми духами». Священник уверяет, что духи пытаются вселить злобу в россиян. «Наша сегодняшняя война — не война с Украиной или с народом США, а по апостольскому слову — наша война не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. Мы воюем с этим духом, который пытается и в нас селить свою злобу», — сообщил Кульберг в эфире телеканала «Спас». Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России планировалось мобилизовать 300 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что священники объяснили свердловчанам, зачем их мобилизуют. Частичная мобилизация нацелена на защиту своего Отечества.