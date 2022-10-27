Екатеринбургский митрополит нашел нового врага России на Украине

Митрополит Кульберг заявил, что Россия на Украине сражается со «злыми духами»

28 октября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Свердловский митрополит заявил, что Россия на самом деле сражается со злыми духами, которые вселяют злобы в русских людей Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений Кульберг заявил, что Россия на Украине сражается не с Западом, а со «злыми духами». Священник уверяет, что духи пытаются вселить злобу в россиян. «Наша сегодняшняя война — не война с Украиной или с народом США, а по апостольскому слову — наша война не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. Мы воюем с этим духом, который пытается и в нас селить свою злобу», — сообщил Кульберг в эфире телеканала «Спас». Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России планировалось мобилизовать 300 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что священники объяснили свердловчанам, зачем их мобилизуют. Частичная мобилизация нацелена на защиту своего Отечества.

Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Евгений Кульберг заявил, что Россия на Украине сражается не с Западом, а со «злыми духами». Священник уверяет, что духи пытаются вселить злобу в россиян. «Наша сегодняшняя война — не война с Украиной или с народом США, а по апостольскому слову — наша война не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. Мы воюем с этим духом, который пытается и в нас селить свою злобу», — сообщил Кульберг в эфире телеканала «Спас». Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России планировалось мобилизовать 300 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что священники объяснили свердловчанам, зачем их мобилизуют. Частичная мобилизация нацелена на защиту своего Отечества.