Бастрыкина возмутило массовое отравление школьников в Екатеринбурге

Глава СКР требует завести дело об отравлении школьников в Академическом

13 октября 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и. о. руководителя свердловского СК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело об отравлении детей в школе №79 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Сообщалось, что в Екатеринбурге ученики одной из школ почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Отмечалось, что причиной заболевания могли стать продукты питания, использованные в приготовлении блюд в школьной столовой. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении. Поручение отдано и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко. Об инциденте стало известно днем 12 октября. С жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей. В связи с происшествием прокуратура и Роспотребнадзор инициировали проверочные мероприятия. Вскоре школьников отправили на дистанционное обучение с 12 по 18 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело об отравлении детей в школе №79 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Сообщалось, что в Екатеринбурге ученики одной из школ почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Отмечалось, что причиной заболевания могли стать продукты питания, использованные в приготовлении блюд в школьной столовой. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении. Поручение отдано и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко. Об инциденте стало известно днем 12 октября. С жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей. В связи с происшествием прокуратура и Роспотребнадзор инициировали проверочные мероприятия. Вскоре школьников отправили на дистанционное обучение с 12 по 18 октября.