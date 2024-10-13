Бастрыкина возмутило массовое отравление школьников в Екатеринбурге

Глава СКР требует завести дело об отравлении школьников в Академическом
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить дело и. о. руководителя свердловского СК Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело об отравлении детей в школе №79 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«Сообщалось, что в Екатеринбурге ученики одной из школ почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Отмечалось, что причиной заболевания могли стать продукты питания, использованные в приготовлении блюд в школьной столовой. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении. Поручение отдано и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко.

Об инциденте стало известно днем 12 октября. С жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей. В связи с происшествием прокуратура и Роспотребнадзор инициировали проверочные мероприятия. Вскоре школьников отправили на дистанционное обучение с 12 по 18 октября.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело об отравлении детей в школе №79 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Сообщалось, что в Екатеринбурге ученики одной из школ почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Отмечалось, что причиной заболевания могли стать продукты питания, использованные в приготовлении блюд в школьной столовой. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении. Поручение отдано и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко. Об инциденте стало известно днем 12 октября. С жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей. В связи с происшествием прокуратура и Роспотребнадзор инициировали проверочные мероприятия. Вскоре школьников отправили на дистанционное обучение с 12 по 18 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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