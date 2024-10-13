13 октября 2024

Из-за чего в Екатеринбурге массово отравились школьники

Повар, кормивший отравившихся школьников Екатеринбурга, имел кишечную инфекцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, кастрюля, каша, еда, черпак
Причиной отравления учеников в школе №79 могла стать кишечная инфекция у повара (архивное фото) Фото:

По предварительным данным, причиной массового отравления учеников школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга мог стать вирус у повара, готовившего детям еду. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному управлению Роспотребнадзора.

«У повара из компании-поставщика [питания] был выявлен норовирус», — поделился собеседник. Эта инфекция является очень заразной и быстро распространяется внутри коллектива. Агентство URA.RU обратилось за комментариями в мэрию и в управление Роспотребнадзора области. Ответы ожидаются.

Об отравлении стало известно 12 октября. С болями в животе, рвотой и повышенной температурой к врачам обратились по меньшей мере 20 школьников.

Сразу после ЧП школу перевели на дистанционное обучение — с 12-го по 18 октября. К ситуации подключился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Предварительной причиной отравления детей тогда назывались продукты питания, которые были использованы в приготовлении блюд в школьной столовой.

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По предварительным данным, причиной массового отравления учеников школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга мог стать вирус у повара, готовившего детям еду. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному управлению Роспотребнадзора. «У повара из компании-поставщика [питания] был выявлен норовирус», — поделился собеседник. Эта инфекция является очень заразной и быстро распространяется внутри коллектива. Агентство URA.RU обратилось за комментариями в мэрию и в управление Роспотребнадзора области. Ответы ожидаются. Об отравлении стало известно 12 октября. С болями в животе, рвотой и повышенной температурой к врачам обратились по меньшей мере 20 школьников. Сразу после ЧП школу перевели на дистанционное обучение — с 12-го по 18 октября. К ситуации подключился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Предварительной причиной отравления детей тогда назывались продукты питания, которые были использованы в приготовлении блюд в школьной столовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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