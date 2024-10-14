Власти запретят парковку на трех улицах Екатеринбурга

14 октября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Ограничения направлены на разгрузку трафика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на участках улиц Тверитина, Военного Флота и проспекта Космонавтов запретят парковать автомобили. Знаки, запрещающие остановку, установят в период с октября по декабрь 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Знаки „Остановка запрещена“ с табличками „Работает эвакуатор“ будут установлены на следующих улицах: Тверитина — от Красноармейской до Белинского; Космонавтов — от Совхозной до Ильича; Военного Флота — от Амундсена до Московской», — следует из сообщения. Ограничения направлены на разгрузку трафика. Запрет парковки еще на восьми улицах города мэрия анонсировала в начале сентября. Список участков URA.RU приводило в отдельном материале. Машины нарушителей будут эвакуировать и увозить на штрафстоянку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на участках улиц Тверитина, Военного Флота и проспекта Космонавтов запретят парковать автомобили. Знаки, запрещающие остановку, установят в период с октября по декабрь 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Знаки „Остановка запрещена“ с табличками „Работает эвакуатор“ будут установлены на следующих улицах: Тверитина — от Красноармейской до Белинского; Космонавтов — от Совхозной до Ильича; Военного Флота — от Амундсена до Московской», — следует из сообщения. Ограничения направлены на разгрузку трафика. Запрет парковки еще на восьми улицах города мэрия анонсировала в начале сентября. Список участков URA.RU приводило в отдельном материале. Машины нарушителей будут эвакуировать и увозить на штрафстоянку.