Власти запретят парковку на трех улицах Екатеринбурга

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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Ограничения направлены на разгрузку трафика Фото:

В Екатеринбурге на участках улиц Тверитина, Военного Флота и проспекта Космонавтов запретят парковать автомобили. Знаки, запрещающие остановку, установят в период с октября по декабрь 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Знаки „Остановка запрещена“ с табличками „Работает эвакуатор“ будут установлены на следующих улицах: Тверитина — от Красноармейской до Белинского; Космонавтов — от Совхозной до Ильича; Военного Флота — от Амундсена до Московской», — следует из сообщения. Ограничения направлены на разгрузку трафика.

Запрет парковки еще на восьми улицах города мэрия анонсировала в начале сентября. Список участков URA.RU приводило в отдельном материале. Машины нарушителей будут эвакуировать и увозить на штрафстоянку.

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В Екатеринбурге на участках улиц Тверитина, Военного Флота и проспекта Космонавтов запретят парковать автомобили. Знаки, запрещающие остановку, установят в период с октября по декабрь 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Знаки „Остановка запрещена“ с табличками „Работает эвакуатор“ будут установлены на следующих улицах: Тверитина — от Красноармейской до Белинского; Космонавтов — от Совхозной до Ильича; Военного Флота — от Амундсена до Московской», — следует из сообщения. Ограничения направлены на разгрузку трафика. Запрет парковки еще на восьми улицах города мэрия анонсировала в начале сентября. Список участков URA.RU приводило в отдельном материале. Машины нарушителей будут эвакуировать и увозить на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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