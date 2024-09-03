Власти запретят парковку на восьми улицах Екатеринбурга

04 сентября 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Машины, находящиеся под знаками, будут эвакуировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На восьми улицах Екатеринбурга установят знаки, запрещающие парковаться и останавливаться автомобилям. Машины нарушителей будут эвакуировать, рассказали в пресс-службе мэрии. Ограничения введут для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения пропускной способности на участках. Это коснется улиц: Раевского, от ул. Комвузовской до ул. Блюхера;

Белинского, от ул. Большакова до ул. Тверитина;

Красноуфимская, от улицы Репина до ул. Викулова;

Красных Зорь от ул. Торфорезов до ул. Рабочих;

Мельковский переулок, от проспекта Космонавтов до ул. Армавирской;

Савкова, от ул. Косотурской до ул. Хрустальногорской;

Алтайская, от ул. Рощинской до ул. Якутской;

Расковой, от ул. Хасановской до ул. Советских Женщин. Дата, когда знаки установят, не уточняется. Комитет по транспорту предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Ради безопасности дорожного движения власти запретили остановку еще на трех улицах города. Ограничения ввели в первом полугодии 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На восьми улицах Екатеринбурга установят знаки, запрещающие парковаться и останавливаться автомобилям. Машины нарушителей будут эвакуировать, рассказали в пресс-службе мэрии. Ограничения введут для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения пропускной способности на участках. Это коснется улиц: Дата, когда знаки установят, не уточняется. Комитет по транспорту предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Ради безопасности дорожного движения власти запретили остановку еще на трех улицах города. Ограничения ввели в первом полугодии 2024 года.