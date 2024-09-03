Власти запретят парковку на восьми улицах Екатеринбурга

На восьми улицах Екатеринбурга установят знаки, запрещающие парковаться и останавливаться автомобилям. Машины нарушителей будут эвакуировать, рассказали в пресс-службе мэрии.
Ограничения введут для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения пропускной способности на участках. Это коснется улиц:
- Раевского, от ул. Комвузовской до ул. Блюхера;
- Белинского, от ул. Большакова до ул. Тверитина;
- Красноуфимская, от улицы Репина до ул. Викулова;
- Красных Зорь от ул. Торфорезов до ул. Рабочих;
- Мельковский переулок, от проспекта Космонавтов до ул. Армавирской;
- Савкова, от ул. Косотурской до ул. Хрустальногорской;
- Алтайская, от ул. Рощинской до ул. Якутской;
- Расковой, от ул. Хасановской до ул. Советских Женщин.
Дата, когда знаки установят, не уточняется. Комитет по транспорту предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
Ради безопасности дорожного движения власти запретили остановку еще на трех улицах города. Ограничения ввели в первом полугодии 2024 года.
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