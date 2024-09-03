03 сентября 2024

Власти запретят парковку на восьми улицах Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Машины, находящиеся под знаками, будут эвакуировать Фото:

На восьми улицах Екатеринбурга установят знаки, запрещающие парковаться и останавливаться автомобилям. Машины нарушителей будут эвакуировать, рассказали в пресс-службе мэрии.

Ограничения введут для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения пропускной способности на участках. Это коснется улиц:

  • Раевского, от ул. Комвузовской до ул. Блюхера;
  • Белинского, от ул. Большакова до ул. Тверитина;
  • Красноуфимская, от улицы Репина до ул. Викулова;
  • Красных Зорь от ул. Торфорезов до ул. Рабочих;
  • Мельковский переулок, от проспекта Космонавтов до ул. Армавирской;
  • Савкова, от ул. Косотурской до ул. Хрустальногорской;
  • Алтайская, от ул. Рощинской до ул. Якутской;
  • Расковой, от ул. Хасановской до ул. Советских Женщин.

Дата, когда знаки установят, не уточняется. Комитет по транспорту предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Ради безопасности дорожного движения власти запретили остановку еще на трех улицах города. Ограничения ввели в первом полугодии 2024 года.

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На восьми улицах Екатеринбурга установят знаки, запрещающие парковаться и останавливаться автомобилям. Машины нарушителей будут эвакуировать, рассказали в пресс-службе мэрии. Ограничения введут для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения пропускной способности на участках. Это коснется улиц: Дата, когда знаки установят, не уточняется. Комитет по транспорту предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Ради безопасности дорожного движения власти запретили остановку еще на трех улицах города. Ограничения ввели в первом полугодии 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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