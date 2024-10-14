Песков заявил о привлекательности БРИКС для стран мира

Межправительственная организация БРИКС очень привлекательна для других стран мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Просто БРИКС является весьма привлекательным объединением для целого ряда государств. БРИКС же гораздо более демократичное объединение, которое предполагает взаимоуважительное, взаимоправное сотрудничество», — рассказал Песков во время конференц-колла.
По словам пресс-секретаря, на Западе всегда было много организаций, которые были закрыты для других стран. Именно на фоне этого к БРИКС склоняется все больше государств.
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