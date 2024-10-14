Песков заявил о привлекательности БРИКС для стран мира

Песков: БРИКС привлекательна для стран мира
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Дмитрий Песков заявил о том, что страны мира склоняются к БРИКС
Дмитрий Песков заявил о том, что страны мира склоняются к БРИКС Фото:

Межправительственная организация БРИКС очень привлекательна для других стран мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Просто БРИКС является весьма привлекательным объединением для целого ряда государств. БРИКС же гораздо более демократичное объединение, которое предполагает взаимоуважительное, взаимоправное сотрудничество», — рассказал Песков во время конференц-колла.

По словам пресс-секретаря, на Западе всегда было много организаций, которые были закрыты для других стран. Именно на фоне этого к БРИКС склоняется все больше государств.

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Межправительственная организация БРИКС очень привлекательна для других стран мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Просто БРИКС является весьма привлекательным объединением для целого ряда государств. БРИКС же гораздо более демократичное объединение, которое предполагает взаимоуважительное, взаимоправное сотрудничество», — рассказал Песков во время конференц-колла. По словам пресс-секретаря, на Западе всегда было много организаций, которые были закрыты для других стран. Именно на фоне этого к БРИКС склоняется все больше государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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