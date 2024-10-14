Песков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО

Песков: Россия не собирается нападать на страны НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечивает свою безопасность
Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечивает свою безопасность Фото:

Российская армия не будет нападать на страны НАТО к концу десятилетия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда было наоборот. <…> Поэтому то, что Россия представляет для кого-то опасность противоречит ходу истории и той конфронтации, которую мы сейчас все переживаем», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

По его словам, РФ думает о своей собственной безопасности и обеспечивает для нее все необходимое. Пресс-секретарь добавил, что Россия знает, когда НАТО приближалось к российским границам. «Здесь однозначно можно представить, кто для кого представляет опасность», — отметил Песков.

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Российская армия не будет нападать на страны НАТО к концу десятилетия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда было наоборот. <…> Поэтому то, что Россия представляет для кого-то опасность противоречит ходу истории и той конфронтации, которую мы сейчас все переживаем», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, РФ думает о своей собственной безопасности и обеспечивает для нее все необходимое. Пресс-секретарь добавил, что Россия знает, когда НАТО приближалось к российским границам. «Здесь однозначно можно представить, кто для кого представляет опасность», — отметил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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