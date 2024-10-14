Песков заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО

Российская армия не будет нападать на страны НАТО к концу десятилетия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда было наоборот. <…> Поэтому то, что Россия представляет для кого-то опасность противоречит ходу истории и той конфронтации, которую мы сейчас все переживаем», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
По его словам, РФ думает о своей собственной безопасности и обеспечивает для нее все необходимое. Пресс-секретарь добавил, что Россия знает, когда НАТО приближалось к российским границам. «Здесь однозначно можно представить, кто для кого представляет опасность», — отметил Песков.
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