Генконсульство подтвердило информацию о задержании россиянки, бросившей младенца в аэропорту Антальи

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило факт задержания россиян после инцидента с новорожденным, найденным в туалете аэропорта. Ведомство заявило о готовности оказать консульское содействие задержанным.
«Указанная информация СМИ подтверждается. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с матерью новорожденного, которые в настоящее время находятся в местной больнице, и окажет россиянам необходимое консульское содействие», — приводит РИА Новости слова представителей дипмиссии.
Согласно сообщениям telegram-каналов, уборщик обнаружил новорожденного ребенка в туалете международного аэропорта Антальи. После этого были задержаны двое граждан РФ, предположительно мать ребенка и ее подруга, которые собирались вылететь в Москву. В настоящее время ребенок находятся в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.
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