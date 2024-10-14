Генконсульство подтвердило информацию о задержании россиянки, бросившей младенца в аэропорту Антальи

Дипломаты окажут содействие задержанной в Анталье россиянке, бросившей младенца
© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Антальи уборщик обнаружил оставленного младенца
В аэропорту Антальи уборщик обнаружил оставленного младенца Фото:

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило факт задержания россиян после инцидента с новорожденным, найденным в туалете аэропорта. Ведомство заявило о готовности оказать консульское содействие задержанным.

«Указанная информация СМИ подтверждается. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с матерью новорожденного, которые в настоящее время находятся в местной больнице, и окажет россиянам необходимое консульское содействие», — приводит РИА Новости слова представителей дипмиссии.

Согласно сообщениям telegram-каналов, уборщик обнаружил новорожденного ребенка в туалете международного аэропорта Антальи. После этого были задержаны двое граждан РФ, предположительно мать ребенка и ее подруга, которые собирались вылететь в Москву. В настоящее время ребенок находятся в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.

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Генеральное консульство России в Анталье подтвердило факт задержания россиян после инцидента с новорожденным, найденным в туалете аэропорта. Ведомство заявило о готовности оказать консульское содействие задержанным. «Указанная информация СМИ подтверждается. Генконсульство России в Анталье находится в контакте с матерью новорожденного, которые в настоящее время находятся в местной больнице, и окажет россиянам необходимое консульское содействие», — приводит РИА Новости слова представителей дипмиссии. Согласно сообщениям telegram-каналов, уборщик обнаружил новорожденного ребенка в туалете международного аэропорта Антальи. После этого были задержаны двое граждан РФ, предположительно мать ребенка и ее подруга, которые собирались вылететь в Москву. В настоящее время ребенок находятся в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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