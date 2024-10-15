Аналитики назвали любимые санатории пермяков

Санатории Челябинской области и Башкирии вошли в число самых любимых пермяками
© Служба новостей «URA.RU»
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Санаторий "Озеро Медвежье". Курганская область , пляж, лечебная грязь
Пермяки любят ездить поправлять здоровье в Челябинскую область Фото:

Здравницы Башкирии и Челябинской области вошли в число самых посещаемых пермяками. С такими выводами аналитики компании «Мегафон» поделились с URA.RU.

«В пятерку самых желанных для пермяков санаториев входят „Янган Тау“ в Башкирии, „Солнечный“ в Ставрополье, „Магадан“ и „Знание“ в Краснодарском крае и „Увильды“ в Челябинской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Мегафона». Также наиболее часто жители Прикамья посещают бальнеолечебницы в Алтайском крае и поправляют здоровье в Калининградской области.

В свою очередь, популярностью у жителей других регионов РФ пользуются и пермские санатории. Пик планирования оздоровительного отдыха в Пермском крае приходится на начало года — январь и февраль. URA.RU рассказывало, что здравницы Прикамья регулярно входят в число лучших в России. Чаще всего отдыхающие выбирают пермские санатории «Ключи» и «Усть-Качка».

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Здравницы Башкирии и Челябинской области вошли в число самых посещаемых пермяками. С такими выводами аналитики компании «Мегафон» поделились с URA.RU. «В пятерку самых желанных для пермяков санаториев входят „Янган Тау“ в Башкирии, „Солнечный“ в Ставрополье, „Магадан“ и „Знание“ в Краснодарском крае и „Увильды“ в Челябинской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Мегафона». Также наиболее часто жители Прикамья посещают бальнеолечебницы в Алтайском крае и поправляют здоровье в Калининградской области. В свою очередь, популярностью у жителей других регионов РФ пользуются и пермские санатории. Пик планирования оздоровительного отдыха в Пермском крае приходится на начало года — январь и февраль. URA.RU рассказывало, что здравницы Прикамья регулярно входят в число лучших в России. Чаще всего отдыхающие выбирают пермские санатории «Ключи» и «Усть-Качка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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