Аналитики назвали любимые санатории пермяков

Здравницы Башкирии и Челябинской области вошли в число самых посещаемых пермяками. С такими выводами аналитики компании «Мегафон» поделились с URA.RU.
«В пятерку самых желанных для пермяков санаториев входят „Янган Тау“ в Башкирии, „Солнечный“ в Ставрополье, „Магадан“ и „Знание“ в Краснодарском крае и „Увильды“ в Челябинской области», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Мегафона». Также наиболее часто жители Прикамья посещают бальнеолечебницы в Алтайском крае и поправляют здоровье в Калининградской области.
В свою очередь, популярностью у жителей других регионов РФ пользуются и пермские санатории. Пик планирования оздоровительного отдыха в Пермском крае приходится на начало года — январь и февраль. URA.RU рассказывало, что здравницы Прикамья регулярно входят в число лучших в России. Чаще всего отдыхающие выбирают пермские санатории «Ключи» и «Усть-Качка».
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