В Тюменской области отменили пожароопасный сезон

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Во время пожароопасного периода запрещалось разводить костер и использовать мангалы
Во время пожароопасного периода запрещалось разводить костер и использовать мангалы Фото:

В Тюменской области с 14 октября отменили пожароопасный сезон, который действовал с 5 апреля. Постановление подписал глава региона Александр Моор.

«В Тюменской области отменен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Пожароопасный сезон действовал в регионе с 5 апреля. На это время жителям запретили разводить костры, использовать мангалы и жаровни и заправлять автомобили с включенными двигателями. Особый противопожарный режим отменили 15 августа.

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В Тюменской области с 14 октября отменили пожароопасный сезон, который действовал с 5 апреля. Постановление подписал глава региона Александр Моор. «В Тюменской области отменен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре регионального правительства. Пожароопасный сезон действовал в регионе с 5 апреля. На это время жителям запретили разводить костры, использовать мангалы и жаровни и заправлять автомобили с включенными двигателями. Особый противопожарный режим отменили 15 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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