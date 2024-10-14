В Тюменской области отменили пожароопасный сезон

Во время пожароопасного периода запрещалось разводить костер и использовать мангалы
В Тюменской области с 14 октября отменили пожароопасный сезон, который действовал с 5 апреля. Постановление подписал глава региона Александр Моор.
«В Тюменской области отменен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре регионального правительства.
Пожароопасный сезон действовал в регионе с 5 апреля. На это время жителям запретили разводить костры, использовать мангалы и жаровни и заправлять автомобили с включенными двигателями. Особый противопожарный режим отменили 15 августа.
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