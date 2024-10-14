Силовики рассказали о родителях, у которых дети утонули в болоте в Свердловской области

МВД: утонувшие в болоте дети в Новоасбесте жили в благополучных семьях
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, тонкий лед, цпкио, наледь, битевка
Подробности трагедии выясняют силовики (архивное фото) Фото:

Подростки, утонувшие в болоте в поселке Новоасбесте (Свердловская область), воспитывались в благополучных семьях, которые не состояли на учете в ПДН. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка МВД, полковник Валерий Горелых.

«По предварительным данным, семьи, в которых случилась непоправимая беда, на учете в органах системы профилактики (в том числе, ПДН полиции) не состояли, семьи эти благополучные. Глубина водоема в районе места происшествия достигает трех метров. Дом, в котором проживал один из погибших, расположен всего в 300 метрах. В ходе разбирательства будет проверяться, принимались ли должные меры по недопущению случаев выхода несовершеннолетних детей на лед, и также будет дана оценка действиям (возможному бездействию) родителей», — отметил Горелых.

ЧП произошло днем 14 октября на Пушкинском болоте. По предварительным данным, двое девятилетних детей пошли по льду и утонули. Их пытался спасти 13-летний друг, но не смог. Возбуждено уголовное дело.

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Подростки, утонувшие в болоте в поселке Новоасбесте (Свердловская область), воспитывались в благополучных семьях, которые не состояли на учете в ПДН. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка МВД, полковник Валерий Горелых. «По предварительным данным, семьи, в которых случилась непоправимая беда, на учете в органах системы профилактики (в том числе, ПДН полиции) не состояли, семьи эти благополучные. Глубина водоема в районе места происшествия достигает трех метров. Дом, в котором проживал один из погибших, расположен всего в 300 метрах. В ходе разбирательства будет проверяться, принимались ли должные меры по недопущению случаев выхода несовершеннолетних детей на лед, и также будет дана оценка действиям (возможному бездействию) родителей», — отметил Горелых. ЧП произошло днем 14 октября на Пушкинском болоте. По предварительным данным, двое девятилетних детей пошли по льду и утонули. Их пытался спасти 13-летний друг, но не смог. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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