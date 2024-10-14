Главный контрольный орган России дал старт согласованию бюджета на 2025-2027 годы в Федеральном собрании. Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам дал положительное заключение проекту. В разговоре с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что анализ со стороны контрольного органа исключит нарушения в государственных расходах страны.
Выступая в Госдуме, Борис Ковальчук сделал акцент на том, что в расходах на 2025-2027 годы учитываются интересы национальной обороны и безопасности. Документ содержит средства на все нацпроекты, задачу по которым перед властями поставил президент России Владимир Путин.
«И что для нас особенно важно — бюджет внесен в соответствии с „бюджетным правилом“. В связи с этим Счетная палата дала положительное заключение на проект бюджета», — заявил Борис Ковальчук.
В своих выводах он подчеркнул, что растет доходная база федерального бюджета. Ее планируется увеличить с 36,1 трлн до 40,3 трлн рублей. Доходная база будет увеличена, прежде всего, за счет изменения налогового законодательства.
Счетная палата в рамках своих полномочий отслеживает финансовое исполнение бюджета и очень плотно работает с Госдумой и Советом Федерации России, отмечает Артем Кирьянов. Положительное заключение от них помогает контролировать исполнения государственных расходов во всех деталях.
«Мы видим, что год от года улучшаются показатели по финансовой дисциплине, по тому, как средства федерального бюджета доводятся до исполнителей и осваиваются в рамках тех программ, которые в него заложены. На заседаниях комитетов мы анализируем, в том числе, и рекомендации Счетной палаты. В рамках своих полномочий, этот орган помогает без нарушений реализовать то, что заложено в основной финансовый закон страны», — объясняет Артем Кирьянов.
Он обращает особое внимание на то, что, Счетная палата — контрольный орган. И, при выявлении нарушений в исполнении бюджета, она может отреагировать в рамках административного и уголовного кодекса.
«Очень важно, что идет ритмичная работа в рамках оценки тех или иных предложений. И, соответственно, вместе мы улучшаем те механизмы, благодаря которым мы, действительно, добиваемся исполнения бюджета во всех деталях», — отмечает эксперт.
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