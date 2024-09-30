Правительство ответило на поручение Путина остановить инфляцию

Планируемый бюджет России на ближайшие три года ориентирован на замедление инфляции. Проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму. Эксперты URA.RU отмечают, что баланс между доходами и расходами позволит сократить темпы роста цен, позволив при этом выполнить социальные обязательства перед гражданами и другие приоритетные задачи.
Проект бюджета, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, предусматривает три приоритета — социальные обязательства, обеспечение обороноспособности страны с поддержкой участников СВО и их семей, а также достижение технологического суверенитета, сообщают в правительстве.
Среди основных социальных приоритетов — адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на следующие три года предусмотрено более 4 трлн рублей. Свыше 1,7 трлн заложено на предоставление материнского капитала. Еще более 12 млрд рублей в 2025-2027 годах направят на субсидии по обеспечению молодых семей жильем. Около 37,5 млрд рублей выделят на поддержку региональных программ повышения рождаемости.
В числе значимых социальных статей расходов горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, обеспечение лекарствами льготников, повышение пенсий и их индексация неработающим пенсионерам.
Более 130 млрд рублей предусмотрено на помощь по программе социального контракта россиянам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Свыше 80 млрд рублей направят на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.
В приоритетных задачах правительства — реализация нацпроектов, на финансирование которых за три года планируется выделить 18 трлн рублей. За шесть лет по линии федерального бюджета на нацпроекты предусмотрено более 40 трлн рублей, что почти в два раза превышает сумму, направленную на проекты, действующие в 2019-2024 годах. По 3,3 трлн рублей ежегодно в ближайший трехлетний период планируется направлять на финансовую поддержку регионов.
Проект бюджета призван обеспечить устойчивость государственной финансовой системы, объясняет экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Этим документом правительство исполнило свою часть поручения президента скоординировать действия кабинета и Центробанка для снижения инфляции.
«Бюджет отличается от прошлых документов структурным первичным балансом на нулевом уровне. Это означает, что сумма доходов равна сумме расходов за вычетом затрат на управление государственным долгом. Смысл этого в сильном дефляционном потенциале. Такая конструкция бюджета ориентирована на консервативный рост расходов, что снижает риски бюджетной эмиссии. Бюджет сверстан таким образом, что даже в 2027 году объем госдолга будет ниже 20% ВВП, что является не критичным для финансовой безопасности государства. Баланс будет способствовать снижению инфляции. Конечно, в 2025 году на уровень 4% она еще не выйдет, но до 5 — 5,5% при таком бюджете может опуститься», — пояснил Никита Масленников.
Ориентированность бюджета на социальные обязательства, укрепление обороноспособности и технологическое лидерство продолжают тот курс, которому Россия следует в новых геополитических условиях, отмечает заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Также при формировании главного финансового документа учитывались национальные цели развития, обозначенные в майском указе президента.
«По каждому из приоритетных направлений все необходимые средства заложены. Мы видим рост доходов и расходов бюджета, причем на дольно существенные суммы. Это показывает, что даже в той напряженной ситуации, в которой мы находимся, экономика показывает стабильный рост, и меры экономического и военного давления на страну не достигают целей, для которых они принимаются», — говорит депутат.
Социальные расходы бюджета становятся еще больше ориентированы на поддержку рождаемости и семей с детьми. Этот тренд связан с демографической ситуацией в стране и сохранится в дальнейшем, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Несмотря на высокую инфляцию, из-за которой приходится существенно повышать социальные расходы, у государства есть ресурсы для выполнения всех обязательств. Об этом говорит в том числе повышение несырьевых доходов бюджета. «Ожидается, что в 2025 году доля нефтегазовых доходов будет на уровне 27%, тогда как в 2022 году она составляла 42%. Этому способствовали санкции, которые вводились, чтобы уменьшить доходы бюджета. Также мы видим, что вместе с повышением доходной части бюджета государству удается сдерживать рост расходов, чтобы дефицит был на минимальном уровне», — сказал Владимир Климанов.
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