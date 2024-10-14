В городе ХМАО назвали лучших водителей автобусов

В Нижневартовске (ХМАО) городской перевозчик «Домтрансавто» провел конкурс среди лучших водителей автобусов. Участники предстояло выполнить несколько практических заданий, сообщили URA.RU в компании.
«Туннельные ворота, круг и змейка передом и задом, колея — эти и другие сложные маневры, демонстрировали сегодня профессионалы своего дела на автобусах ЛИАЗ. Конкурс проводили в двух категориях, стаж до пяти лет и свыше пяти лет, чтобы был интерес и у водителей новичков», — говорится в сообщении.
Первое место среди водителей со стажем свыше пяти лет занял Эдуард Дьяков. А среди новичков победил Нурлан Гусейнли.
Ранее URA.RU рассказывало, что работники перевозчика победили в городском конкурсе лучших водителей общественного транспорта. Тогда одному из победителей компания предложила повышение в должности.
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