В городе ХМАО назвали лучших водителей автобусов

В Нижневартовске перевозчик провел конкурс на лучшего водителя автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске перевозчик выбрал лучшего водителя автобуса
В Нижневартовске перевозчик выбрал лучшего водителя автобуса Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) городской перевозчик «Домтрансавто» провел конкурс среди лучших водителей автобусов. Участники предстояло выполнить несколько практических заданий, сообщили URA.RU в компании.

«Туннельные ворота, круг и змейка передом и задом, колея — эти и другие сложные маневры, демонстрировали сегодня профессионалы своего дела на автобусах ЛИАЗ. Конкурс проводили в двух категориях, стаж до пяти лет и свыше пяти лет, чтобы был интерес и у водителей новичков», — говорится в сообщении.

Первое место среди водителей со стажем свыше пяти лет занял Эдуард Дьяков. А среди новичков победил Нурлан Гусейнли.

Ранее URA.RU рассказывало, что работники перевозчика победили в городском конкурсе лучших водителей общественного транспорта. Тогда одному из победителей компания предложила повышение в должности.

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В Нижневартовске (ХМАО) городской перевозчик «Домтрансавто» провел конкурс среди лучших водителей автобусов. Участники предстояло выполнить несколько практических заданий, сообщили URA.RU в компании. «Туннельные ворота, круг и змейка передом и задом, колея — эти и другие сложные маневры, демонстрировали сегодня профессионалы своего дела на автобусах ЛИАЗ. Конкурс проводили в двух категориях, стаж до пяти лет и свыше пяти лет, чтобы был интерес и у водителей новичков», — говорится в сообщении. Первое место среди водителей со стажем свыше пяти лет занял Эдуард Дьяков. А среди новичков победил Нурлан Гусейнли. Ранее URA.RU рассказывало, что работники перевозчика победили в городском конкурсе лучших водителей общественного транспорта. Тогда одному из победителей компания предложила повышение в должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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