Зеленский признал успехи ВС РФ в Курской области

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ пять дней пытаются прорвать оборону ВСУ под Курском
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВС РФ пятые сутки пытаются прорвать оборону ВСУ в Курской области. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — сообщил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Бойцы ВСУ, в свою очередь, держатся и контратакуют, отметил лидер Украины.
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что половина территории в Курской области, куда вторглись ВСУ, уже освобождена. При этом украинская армия понесла большие потери.
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