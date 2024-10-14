Зеленский признал успехи ВС РФ в Курской области

Зеленский: ВС РФ пятые сутки прорывают оборону ВСУ в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ пять дней пытаются прорвать оборону ВСУ под Курском
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ пять дней пытаются прорвать оборону ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ пятые сутки пытаются прорвать оборону ВСУ в Курской области. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — сообщил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Бойцы ВСУ, в свою очередь, держатся и контратакуют, отметил лидер Украины.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что половина территории в Курской области, куда вторглись ВСУ, уже освобождена. При этом украинская армия понесла большие потери.

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ВС РФ пятые сутки пытаются прорвать оборону ВСУ в Курской области. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине», — сообщил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Бойцы ВСУ, в свою очередь, держатся и контратакуют, отметил лидер Украины. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что половина территории в Курской области, куда вторглись ВСУ, уже освобождена. При этом украинская армия понесла большие потери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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