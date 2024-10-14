Во Франции арестовано имущество бизнесменов из РФ на 70 млн евро

Французский суд арестовал виллы, поместье и автомобили российских бизнесменов
Суд Франции арестовал недвижимость и автомобили двух российских предпринимателей на сумму более 70 миллионов евро. Об этом заявили во французских СМИ со ссылкой на источники.
«Французский суд арестовал недвижимость российских олигархов на сумму более 70 миллионов евро», — сообщили в Le Monde. Там отметили, что арест связан с расследованием отмывания денег. По данным издания, владельцами имущества могут быть предприниматели из России с паспортами Кипра — Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм. Они приобрели виллы и поместье на юго-востоке Франции в 2012-2014 годах.
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