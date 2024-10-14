ХК «Ак Барс» всухую разгромил «Металлург»

Казанский клуб «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург». Соперники встретились 14 октября на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» одержал самую крупную в истории «сухую» победу над «Металлургом». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу казанской команды», — сообщили в telegram-канале КХЛ.
Пять заброшенных шайб в ворота хозяев поля остались без ответа. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил все броски соперника, записав на свой счет 33-й «сухой» матч в лиге. Этот успех позволил казанскому клубу прервать серию неудач из трех проигрышей и подняться на четвертое место в Восточной конференции КХЛ.
Как URA.RU писало ранее, 12 октября хоккейный клуб «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом». Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу магнитогорцев.
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