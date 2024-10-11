Развлечения Спорт «Металлург» победил в хоккейном матче с «Авангардом» 12 октября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 + Игроки магнитогорского «Металлурга» забили два гола в первые минуты встречи с «Авангардом» Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Металлург» встретился 12 октября с «Авангардом». В домашнем матче магнитогорцы обыграли омичей со счетом 4:2. На первой минуте матча счет открыли хозяева льда. Алексей Маклюков отправил шайбу в ворота соперника. Следующим гол гостям забил Никита Михайлис. На восьмой минуте «Авангард» направил шайбу в ворота «Металлурга». Далее соперники обменялись голами. Выровнять счет омичам не дал гол Люка Джонсона. Он и стал последним в матче. Итог встречи — 4:2 в пользу «Металлурга». Магнитогорцы 14 октября на домашнем льду встретятся с «Ак Барсом», омская команда в этот же день проведет игру с «Трактором». Как URA.RA сообщало ранее, 12 октября «Трактор» на родном льду обыграл «Торпедо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Хоккейный клуб «Металлург» встретился 12 октября с «Авангардом». В домашнем матче магнитогорцы обыграли омичей со счетом 4:2. На первой минуте матча счет открыли хозяева льда. Алексей Маклюков отправил шайбу в ворота соперника. Следующим гол гостям забил Никита Михайлис. На восьмой минуте «Авангард» направил шайбу в ворота «Металлурга». Далее соперники обменялись голами. Выровнять счет омичам не дал гол Люка Джонсона. Он и стал последним в матче. Итог встречи — 4:2 в пользу «Металлурга». Магнитогорцы 14 октября на домашнем льду встретятся с «Ак Барсом», омская команда в этот же день проведет игру с «Трактором». Как URA.RA сообщало ранее, 12 октября «Трактор» на родном льду обыграл «Торпедо». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям