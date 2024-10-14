Картаполов раскрыл, зачем власти заложили миллиарды на мобилизационную подготовку

Картаполов: мобилизационные траты нужны на случай «войны с мощным противником»

15 октября 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов заверил, что о проведении полноценной мобилизации речи не идет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Заложенные в проекте федерального бюджета средства на мобилизационную подготовку предназначены для случая «серьезной угрозы или войны с мощным противником». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Средства выделяются в общем и в целом под мобилизационные мероприятия. Но это плановые мероприятия, совершенствование системы мобилизационного развертывания государства в целом. Мобилизации граждан не планируется», — подчеркнул Картаполов в интервью RTVI. По его словам, мобилизационная подготовка охватывает не только личный состав, но и всю структуру государственного управления и экономику страны. В проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрено более 50 млрд рублей на эти цели. Это соответствует положениям российского закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который предписывает проведение комплекса мероприятий в мирное время для защиты страны и удовлетворения потребностей населения в случае военного времени. Ранее Картаполов уже заявлял, что новая волна мобилизации в России не предвидится, так как набор контрактников в армию идет успешно и превышает ожидания. По его словам, осенний призыв этого года будет проходить в соответствии с установленными правилами, без изменений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заложенные в проекте федерального бюджета средства на мобилизационную подготовку предназначены для случая «серьезной угрозы или войны с мощным противником». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Средства выделяются в общем и в целом под мобилизационные мероприятия. Но это плановые мероприятия, совершенствование системы мобилизационного развертывания государства в целом. Мобилизации граждан не планируется», — подчеркнул Картаполов в интервью RTVI. По его словам, мобилизационная подготовка охватывает не только личный состав, но и всю структуру государственного управления и экономику страны. В проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрено более 50 млрд рублей на эти цели. Это соответствует положениям российского закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который предписывает проведение комплекса мероприятий в мирное время для защиты страны и удовлетворения потребностей населения в случае военного времени. Ранее Картаполов уже заявлял, что новая волна мобилизации в России не предвидится, так как набор контрактников в армию идет успешно и превышает ожидания. По его словам, осенний призыв этого года будет проходить в соответствии с установленными правилами, без изменений.